A CBF anunciou a seleção da Copa do Brasil de 2025, com os melhores jogadores em cada posição e mais o técnico. E como de costume, o campeão dominou a lista de eleitos, com oito sete jogadores do Corinthians e mais o técnico Dorival Júnior. Já o Vasco, vice-campeão, teve Nuno Moreira e Rayan como representantes.
Os corintianos que entraram no time do torneio foram: o goleiro Hugo Souza, o lateral-direito Matheuzinho, os zagueiros Gustavo Henrique e André Ramalho, o meia Breno Bidon e os atacantes Memphis e Yuri Alberto.
