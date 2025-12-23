Rayan foi um dos artilheiros da Copa do Brasil, com cinco gols - Matheus Lima/Vasco

Rayan foi um dos artilheiros da Copa do Brasil, com cinco golsMatheus Lima/Vasco

Publicado 23/12/2025 08:59

Nuno Moreira e Rayan como representantes.

A CBF anunciou a seleção da Copa do Brasil de 2025, com os melhores jogadores em cada posição e mais o técnico. E como de costume, o campeão dominou a lista de eleitos, com oito sete jogadores do Corinthians e mais o técnico Dorival Júnior. Já o Vasco , vice-campeão, tevecomo representantes.

Os corintianos que entraram no time do torneio foram: o goleiro Hugo Souza, o lateral-direito Matheuzinho, os zagueiros Gustavo Henrique e André Ramalho, o meia Breno Bidon e os atacantes Memphis e Yuri Alberto.



Os outros dois integrantes da seleção da Copa do Brasil são do Cruzeiro: o lateral-esquerdo Kaiki e o atacante Kaio Jorge. Outro semifinalista, o Fluminense não teve ninguém indicado.



A seleção da Copa do Brasil de 2025



Goleiro - Hugo Souza



Lateral-direito - Matheuzinho



Zagueiros - Gustavo Henrique e André Ramalho



Lateral-esquerdo - Kaiki



Meias - Breno Bidon, Nuno Moreira e Memphis



Atacantes - Rayan, Yuri Alberto e Kaio Jorge



Técnico - Dorival Júnior