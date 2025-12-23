Rayan foi um dos artilheiros da Copa do Brasil, com cinco golsMatheus Lima/Vasco

A CBF anunciou a seleção da Copa do Brasil de 2025, com os melhores jogadores em cada posição e mais o técnico. E como de costume, o campeão dominou a lista de eleitos, com oito sete jogadores do Corinthians e mais o técnico Dorival Júnior. Já o Vasco, vice-campeão, teve Nuno Moreira e Rayan como representantes.
Os corintianos que entraram no time do torneio foram: o goleiro Hugo Souza, o lateral-direito Matheuzinho, os zagueiros Gustavo Henrique e André Ramalho, o meia Breno Bidon e os atacantes Memphis e Yuri Alberto.
Os outros dois integrantes da seleção da Copa do Brasil são do Cruzeiro: o lateral-esquerdo Kaiki e o atacante Kaio Jorge. Outro semifinalista, o Fluminense não teve ninguém indicado.

A seleção da Copa do Brasil de 2025

Goleiro - Hugo Souza

Lateral-direito - Matheuzinho

Zagueiros - Gustavo Henrique e André Ramalho

Lateral-esquerdo - Kaiki

Meias - Breno Bidon, Nuno Moreira e Memphis

Atacantes - Rayan, Yuri Alberto e Kaio Jorge

Técnico - Dorival Júnior