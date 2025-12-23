Fernando Diniz espera por reforços para o elenco do Vasco de 2026Matheus Lima / Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Vasco já iniciou o planejamento para 2026, mas esperava a definição da final da Copa do Brasil para dar prosseguimento. Fora da Libertadores, a diretoria vascaína agora pretende avançar na montagem do elenco, usando o time que terminou a temporada como pilar.
"A gente tem uma base. Vamos conversar nos próximos dias de maneira detalhada, mas já temos uma base de planejamento de como vai ser janeiro, que será o mais crucial nesse início", explicou o técnico Fernando Diniz após a final da Copa do Brasil.
Leia mais: Dois jogadores do Vasco estão na seleção da Copa do Brasil
Diante das dificuldades financeiras e do pouco tempo até o início do Brasileirão, no fim de janeiro, a busca será por contratações pontuais. Até em função do movimento feito na última janela de transferências, quando trouxe jogadores como Robert Renan, Carlos Cuesta e Andrés Gómez.
Ainda assim, há o entendimento no Vasco de que reforços são necessários. Há a busca por nomes para zaga, lateral-esquerda, meio de campo e ataque. Afinal, há jogadores de saída como Mauricio Lemos, Paulinho, Sforza, Riquelme, Garré, e outros nomes ainda podem entrar na barca, que já tem Jean David como primeiro confirmado ao rescindir contrato. A comissão técnica e diretoria definirão em breve que não fica.
"Não nos aprofundamos muito no tema, mas já conversamos alguma coisa para planejar o ano que vem. Obviamente o maior ganho do time é a manutenção da base e depois repor pontualmente. Daquele jeito que vocês sabem, o Vasco tem dificuldade financeira. Todo mundo sabe. Vamos tentar fazer alguma coisa como fizemos na janela do meio do ano, quando fomos bastante assertivos, para poder pontualmente ajustar o elenco", explicou Diniz.
Em paralelo, a diretoria acertou a permanência de Puma Rodríguez e também trabalhará para manter os titulares que estão emprestados até o meio do ano: Cuesta, Robert Renan e Gómez. O problema maior é a questão financeira, já que inicialmente teria que comprá-los.
fotogaleria
Fernando Diniz espera por reforços para o elenco do Vasco de 2026
Rayan é o grande destaque do Vasco na temporada