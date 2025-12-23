Fernando Diniz espera por reforços para o elenco do Vasco de 2026 - Matheus Lima / Vasco

esperava a definição da final da Copa do Brasil para dar prosseguimento. Fora da Libertadores, a diretoria vascaína agora pretende avançar na montagem do elenco, usando o time que terminou a temporada como pilar.

Vasco já iniciou o planejamento para 2026, mas

"A gente tem uma base. Vamos conversar nos próximos dias de maneira detalhada, mas já temos uma base de planejamento de como vai ser janeiro, que será o mais crucial nesse início", explicou o técnico Fernando Diniz após a final da Copa do Brasil.



Diante das dificuldades financeiras e do pouco tempo até o início do Brasileirão, no fim de janeiro, a busca será por contratações pontuais. Até em função do movimento feito na última janela de transferências, quando trouxe jogadores como Robert Renan, Carlos Cuesta e Andrés Gómez.



para zaga, lateral-esquerda, meio de campo e ataque. Afinal, há jogadores de saída como Mauricio Lemos, Paulinho, Sforza, Riquelme, Garré, e outros nomes ainda podem entrar na barca, que já tem

Ainda assim, há o entendimento no Vasco de que reforços são necessários. Há a busca por nomes. Afinal, há jogadores de saída como Mauricio Lemos, Paulinho, Sforza, Riquelme, Garré, e outros nomes ainda podem entrar na barca, que já tem Jean David como primeiro confirmado ao rescindir contrato. A comissão técnica e diretoria definirão em breve que não fica.

"Não nos aprofundamos muito no tema, mas já conversamos alguma coisa para planejar o ano que vem. Obviamente o maior ganho do time é a manutenção da base e depois repor pontualmente. Daquele jeito que vocês sabem, o Vasco tem dificuldade financeira. Todo mundo sabe. Vamos tentar fazer alguma coisa como fizemos na janela do meio do ano, quando fomos bastante assertivos, para poder pontualmente ajustar o elenco", explicou Diniz.



trabalhará para manter os titulares que estão emprestados até o meio do ano: Cuesta, Robert Renan e Gómez. O problema maior é a questão financeira, já que inicialmente teria que comprá-los. Em paralelo, a diretoria acertou a permanência de Puma Rodríguez e também