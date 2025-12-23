Rayan em treino do Vasco - Matheus Lima / Vasco

Publicado 23/12/2025 17:42

Rio - O Vasco recusou mais uma proposta do Zenit, da Rússia, pelo atacante Rayan. O clube carioca pediu algo em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões) para liberar o jovem, de 19 anos. As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O Cruz-Maltino negou duas ofertas do Zenit. A primeira foi de 30 milhões de euros (R$ 195,58 milhões). Os russos aumentaram o valor, mas a situação não seduziu o Vasco, que acabou de renovar com Rayan até o fim de 2028.

A equipe da Rússia ofereceu 31 milhões de euros fixos (cerca de R$ 202,10 milhões), mais 4 milhões de euros em metas (R$ 26,08 milhões). O Vasco rejeitou e o Zenit irá fazer mais uma proposta pelo jovem.

Ao todo, nesta temporada, Rayan soma 20 gols e uma assistência em 54 jogos, 49 como titular. Cria na base do clube carioca, o jovem foi eleito a revelação do Brasileirão de 2025.