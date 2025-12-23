Rayan em treino do VascoMatheus Lima / Vasco
Vasco recusa nova proposta do Zenit e pede R$ 325 milhões por Rayan
Atacante, de 19 anos, tem contrato até o fim de 2028
Vasco recusa nova proposta do Zenit e pede R$ 325 milhões por Rayan
Atacante, de 19 anos, tem contrato até o fim de 2028
Vasco avalia a contratação de lateral-direito de clube paraguaio
Jogador, de 23 anos, teve boa temporada em 2025
Vasco quer acelerar planejamento de 2026 e pretende manter base do time
Diretoria já inicia busca por contratações em todos os setores e definirá quem sai
Dois jogadores do Vasco estão na seleção da Copa do Brasil
Campeão Corinthians domina indicações, com sete nomes e mais o técnico Dorival Júnior
Após vice da Copa do Brasil, Vasco agradece apoio da torcida durante a temporada
Cruz-Maltino foi superado pelo Corinthians na decisão do torneio, no último domingo (21)
Artilheiro do Brasil, Pablo Vegetti recebe consulta de clube da Série A
Argentino, de 37 anos, tem contrato até o fim de 2026 com o Vasco
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.