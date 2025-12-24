Jogadores do Corinthians comemoram o título da Copa do Brasil sobre o VascoPablo Porciuncula / AFP

O Corinthians aproveitou o clima natalina para provocar Vasco e Palmeiras, os dois rivais que superou em finais de campeonato em 2025. O clube postou uma brincadeira nas redes sociais sugerindo pratos para a ceia de Natal, nesta quarta-feira (24).
A escolha corintiana foi "bacalhau à brasileira" e "porco no rolete". É uma clara referência como os dois clubes são conhecidos.
Para ser campeão do Campeonato Paulista no início da temporada, o Corinthians venceu o Palmeiras fora de casa por 1 a 0 e empatou em 0 a 0 no jogo de volta.
Já para superar o Vasco na final da Copa do Brasil, teve um novo empate sem gols na Neo Química Arena, e voltou a vencer como visitante, desta vez no confronto decisivo no Maracanã: 2 a 1.
A estratégia provocativa já havia sido adotada no último domingo (21), logo depois da decisão. Na ocasião, o clube e jogadores utilizaram as redes sociais para ironizar os rivais durante as comemorações do título nacional.