O Corinthians aproveitou o clima natalina para provocar Vasco e Palmeiras, os dois rivais que superou em finais de campeonato em 2025. O clube postou uma brincadeira nas redes sociais sugerindo pratos para a ceia de Natal, nesta quarta-feira (24).
A escolha corintiana foi "bacalhau à brasileira" e "porco no rolete". É uma clara referência como os dois clubes são conhecidos.
Chegamos na véspera de Natal, Fiel!
O chefe do Coringão já deixou as sugestões de pratos para a ceia desta noite!
Já para superar o Vasco na final da Copa do Brasil, teve um novo empate sem gols na Neo Química Arena, e voltou a vencer como visitante, desta vez no confronto decisivo no Maracanã: 2 a 1.
A estratégia provocativa já havia sido adotada no último domingo (21), logo depois da decisão. Na ocasião, o clube e jogadores utilizaram as redes sociais para ironizar os rivais durante as comemorações do título nacional.
