Ray Breno, jogador da base do VascoFoto: Reprodução/Vasco

Mais artigos de O Dia
O Dia
O Juventude encaminhou a contratação do meia Ray Breno, que pertence ao Vasco. O jogador de 21 anos, que tem multa rescisória de 40 milhões de euros (R$ 252 milhões na cotação atual), chega ao clube gaúcho por empréstimo. A informação foi divulgada pelo “GE” na última terça-feira (23).
Leia mais: Clube da série A encaminha contratação de volante Ex-Vasco

O meia será o quinto reforço da equipe na temporada. Ray Breno disputará pelo Juventude o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, a Série A e a Copa Sul-Sudeste. O atleta poderá fazer sua estreia nas primeiras rodadas do estadual, com o Juventude entrando em campo no dia 10 de janeiro, contra o Ypiranga.

Anteriormente, o meia já estava acertado com a Inter de Limeira para disputar a segunda divisão do Campeonato Paulista. No entanto, o Juventude “atravessou” a negociação e ficou com o atleta.
Confira: Nada de Filipe Luís! Atlético de Madrid deverá oferecer renovação a Simeone até junho de 2027

Cria das categorias de base do Vasco, Ray Breno era considerado uma das principais promessas do Cruz-Maltino. No entanto, o atleta passou por um período de recuperação após uma lesão no joelho. O meia tem contrato com o clube carioca até 2028.

Sem receber oportunidades na equipe profissional do Vasco, o jogador acumulou passagens por Pouso Alegre e Nova Iguaçu. Somando as duas equipes, atuou em 14 partidas e deu uma assistência.