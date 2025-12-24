Ray Breno, jogador da base do VascoFoto: Reprodução/Vasco
O meia será o quinto reforço da equipe na temporada. Ray Breno disputará pelo Juventude o Campeonato Gaúcho, a Copa do Brasil, a Série A e a Copa Sul-Sudeste. O atleta poderá fazer sua estreia nas primeiras rodadas do estadual, com o Juventude entrando em campo no dia 10 de janeiro, contra o Ypiranga.
Anteriormente, o meia já estava acertado com a Inter de Limeira para disputar a segunda divisão do Campeonato Paulista. No entanto, o Juventude “atravessou” a negociação e ficou com o atleta.
Cria das categorias de base do Vasco, Ray Breno era considerado uma das principais promessas do Cruz-Maltino. No entanto, o atleta passou por um período de recuperação após uma lesão no joelho. O meia tem contrato com o clube carioca até 2028.
Sem receber oportunidades na equipe profissional do Vasco, o jogador acumulou passagens por Pouso Alegre e Nova Iguaçu. Somando as duas equipes, atuou em 14 partidas e deu uma assistência.
