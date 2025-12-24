Yuri Lara deu adeus ao Vasco rumo ao futebol japonêsDaniel Ramalho/C.R. Vasco da Gama
O volante será um dos primeiros reforços da equipe para o próximo ano e chega para suprir uma posição que vem sendo bastante afetada nesta janela de transferências. Do meio-campo, Danielzinho, Gabriel, Matheus Sales, Matheus Bianqui e Guilherme Marques já deixaram o clube.
Yuri Lara disputará pelo Mirassol o Campeonato Brasileiro, a Libertadores e o Campeonato Paulista. O volante poderá fazer sua estreia já nas primeiras rodadas do estadual.
Pelo Vasco, o jogador chegou em 2022 para a disputa da Série B e integrou o elenco que conquistou o acesso à primeira divisão naquele ano, antes de ser vendido ao Yokohama, do Japão, em 2023. Pelo Cruz-Maltino, atuou em 40 partidas e deu duas assistências.
Revelado pelo Bahia, Yuri Lara também acumula passagens por CSA, Oeste e Ferroviária. Na atual temporada, pelo Yokohama, disputou 37 jogos, 30 como titular, e anotou três gols e uma assistência.
