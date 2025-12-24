Jake Paul resistiu até o sexto round, quando foi nocauteado por Joshua (Foto: Reprodução/YouTube)

Mais artigos de O Dia
O Dia
Mesmo derrotado por Anthony Joshua no evento de Boxe transmitido globalmente pela Netflix, Jake Paul recebeu reconhecimento público de um nome de peso da nobre arte. Chris Eubank Jr, campeão mundial dos médios da IBO, saiu em defesa do norte-americano e destacou a coragem do influenciador ao aceitar o desafio contra um adversário de elite, rebatendo críticas direcionadas à sua atuação no confronto.

Para Eubank Jr, o resultado negativo não apaga o mérito esportivo de Jake Paul, que dividiu o ringue com um medalhista de ouro olímpico e ex-campeão mundial dos pesos-pesados. O britânico enfatizou que poucos atletas estariam dispostos a assumir um risco semelhante, especialmente diante da diferença de histórico e experiência no Boxe profissional.

“Independentemente do resultado, Jake Paul entrou no ringue com um medalhista de ouro olímpico e ex-campeão mundial dos pesos pesados e deu o seu melhor até o fim. É preciso respeitar esse homem… Ele fez o que a maioria jamais faria e não desistiu. Parabéns, Jake”, afirmou Chris Eubank Jr., em publicação feita no "X", antigo Twitter.
Leia Mais

O posicionamento do campeão da IBO reforça uma linha de pensamento que também foi defendida por Anderson Silva. O brasileiro, que já enfrentou e perdeu para Jake Paul no Boxe, igualmente exaltou a postura do influenciador ao topar o duelo contra Anthony Joshua, destacando a ousadia de subir ao ringue com um dos nomes mais consolidados da história recente dos pesos-pesados.

Apesar do revés diante de Joshua, Jake Paul segue construindo um cartel expressivo no Boxe profissional. Aos 28 anos, o norte-americano soma 12 vitórias e duas derrotas, com triunfos relevantes sobre nomes conhecidos do grande público, como Anderson Silva, Mike Tyson e Nate Diaz, o que mantém seu nome em evidência no cenário do Boxe voltado para o entretenimento.

Já Chris Eubank Jr, que fez questão de elogiar o rival, é um dos pugilistas mais conhecidos da atualidade no Reino Unido. Campeão mundial peso-médio da IBO desde 2024, ele também conquistou títulos interinos da WBA e cinturões da IBO no supermédio, além de carregar o legado do pai, Chris Eubank, ex-campeão mundial em duas categorias, consolidando sua autoridade ao comentar desafios de alto nível no Boxe profissional.