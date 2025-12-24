Jake Paul resistiu até o sexto round, quando foi nocauteado por Joshua (Foto: Reprodução/YouTube)
Para Eubank Jr, o resultado negativo não apaga o mérito esportivo de Jake Paul, que dividiu o ringue com um medalhista de ouro olímpico e ex-campeão mundial dos pesos-pesados. O britânico enfatizou que poucos atletas estariam dispostos a assumir um risco semelhante, especialmente diante da diferença de histórico e experiência no Boxe profissional.
“Independentemente do resultado, Jake Paul entrou no ringue com um medalhista de ouro olímpico e ex-campeão mundial dos pesos pesados e deu o seu melhor até o fim. É preciso respeitar esse homem… Ele fez o que a maioria jamais faria e não desistiu. Parabéns, Jake”, afirmou Chris Eubank Jr., em publicação feita no "X", antigo Twitter.
O posicionamento do campeão da IBO reforça uma linha de pensamento que também foi defendida por Anderson Silva. O brasileiro, que já enfrentou e perdeu para Jake Paul no Boxe, igualmente exaltou a postura do influenciador ao topar o duelo contra Anthony Joshua, destacando a ousadia de subir ao ringue com um dos nomes mais consolidados da história recente dos pesos-pesados.
Apesar do revés diante de Joshua, Jake Paul segue construindo um cartel expressivo no Boxe profissional. Aos 28 anos, o norte-americano soma 12 vitórias e duas derrotas, com triunfos relevantes sobre nomes conhecidos do grande público, como Anderson Silva, Mike Tyson e Nate Diaz, o que mantém seu nome em evidência no cenário do Boxe voltado para o entretenimento.
Já Chris Eubank Jr, que fez questão de elogiar o rival, é um dos pugilistas mais conhecidos da atualidade no Reino Unido. Campeão mundial peso-médio da IBO desde 2024, ele também conquistou títulos interinos da WBA e cinturões da IBO no supermédio, além de carregar o legado do pai, Chris Eubank, ex-campeão mundial em duas categorias, consolidando sua autoridade ao comentar desafios de alto nível no Boxe profissional.
