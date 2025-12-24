Jake Paul resistiu até o sexto round, quando foi nocauteado por Joshua - (Foto: Reprodução/YouTube)

Publicado 24/12/2025 12:00

Mesmo derrotado por Anthony Joshua no evento de Boxe transmitido globalmente pela Netflix, Jake Paul recebeu reconhecimento público de um nome de peso da nobre arte. Chris Eubank Jr, campeão mundial dos médios da IBO, saiu em defesa do norte-americano e destacou a coragem do influenciador ao aceitar o desafio contra um adversário de elite, rebatendo críticas direcionadas à sua atuação no confronto.



Para Eubank Jr, o resultado negativo não apaga o mérito esportivo de Jake Paul, que dividiu o ringue com um medalhista de ouro olímpico e ex-campeão mundial dos pesos-pesados. O britânico enfatizou que poucos atletas estariam dispostos a assumir um risco semelhante, especialmente diante da diferença de histórico e experiência no Boxe profissional.



“Independentemente do resultado, Jake Paul entrou no ringue com um medalhista de ouro olímpico e ex-campeão mundial dos pesos pesados e deu o seu melhor até o fim. É preciso respeitar esse homem… Ele fez o que a maioria jamais faria e não desistiu. Parabéns, Jake”, afirmou Chris Eubank Jr., em publicação feita no "X", antigo Twitter.