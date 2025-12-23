Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro vem crescendo e ganhou uma projeção maior em 2025(Foto: gi.sports.fotografia)
Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro retoma crescimento e projeta novos caminhos para 2026
O cenário fluminense passou a refletir um trabalho mais organizado, mostrando que as entidades regionais vêm se consolidando em prol do Jiu-Jitsu
Jake Paul perde os dentes e passa por cirurgia após ter mandíbula fraturara contra Joshua
Influenciador e pugilista precisou inserir placas de titânio após fraturas na mandíbula e perda de dentes em derrota para Anthony Joshua no Boxe
Resgatando a nobreza do Boxe: Outboxing Fight Night agita o cenário nacional em 2025
Da pré-edição no Arnold South America ao Outboxing Fight Night 2, evento consolida identidade, rivalidades e revela talentos
Jiu-Jitsu no Rio de Janeiro retoma crescimento e projeta novos caminhos para 2026
O cenário fluminense passou a refletir um trabalho mais organizado, mostrando que as entidades regionais vêm se consolidando em prol do Jiu-Jitsu
Do tatame ao consultório: Ricardo Sodré constrói trajetória de destaque entre a Nutrição e o Jiu-Jitsu
Formado por Sérgio Bolão e referência em nutrição esportiva, faixa-preta une rigor científico e valores do Jiu-Jitsu para transformar a saúde e a performance de atletas e pacientes
Após vitória por nocaute, Anderson Silva desafia Weidman para luta de Boxe, que responde; veja
Anderson Silva e Chris Weidman já se enfrentaram duas vezes no MMA e trilogia deve acontecer no Boxe
Faixas, aplausos e superação marcam graduação do CT Clube da Luta, que celebra histórias de vida
Conduzida pelo professor Leandro Oliveira, sócio do CT Clube da Luta, a cerimônia teve um clima marcado por emoção e reconhecimento
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.