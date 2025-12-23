Manchinha foi o grande destaque da luta principal do Outboxing Fight Night 2 - (Foto: fernandotucori@gmail.com)

Manchinha foi o grande destaque da luta principal do Outboxing Fight Night 2(Foto: fernandotucori@gmail.com)

Publicado 23/12/2025 08:30 | Atualizado 23/12/2025 13:07

O ano de 2025 marcou o nascimento de um novo protagonista no Boxe brasileiro. O Outboxing Fight Night (OFN) surgiu com a proposta clara de valorizar o pugilismo profissional, unindo organização, identidade forte e lutas de alto nível. A primeira amostra do projeto aconteceu em abril, durante o Arnold South America, quando a pré-edição apresentou o conceito do evento e acendeu o alerta de que algo diferente estava sendo construído.



A estreia oficial veio em agosto, em Rio Claro (SP), e não decepcionou. O OFN 1 entregou um card de qualidade, com disputas competitivas e atletas bem preparados, consolidando a proposta da Outboxing de resgatar a nobreza do Boxe. O grande destaque da noite foi Gustavo “Popózinho” dos Santos, que defendeu com sucesso o cinturão peso-pena do CNB ao vencer Demeson “Pendragon” dos Santos, em uma luta intensa interrompida no sétimo round.



O co-main event também chamou atenção. Jhonatan “Tico” Conceição mostrou maturidade e domínio ao superar Whilton Melo, vencendo após interrupção no sexto assalto e reforçando seu status como um dos nomes mais promissores da nova geração do Boxe nacional.



As lutas preliminares ajudaram a construir o clima da noite. Atletas como Tacio Lopes e Yasmim “Predadora” Bodziak entregaram performances sólidas, enquanto decisões equilibradas mostraram o nível técnico do elenco montado para a primeira edição. O saldo foi amplamente positivo, tanto dentro quanto fora do ringue.

Após o evento, os bastidores revelaram uma engrenagem bem ajustada. O matchmaker Wallace Moraes destacou o cuidado na formação dos confrontos e a importância de dar protagonismo aos atletas, reforçando que o OFN nasceu com a missão de crescer de forma estruturada e sustentável dentro do cenário nacional.



Com a boa repercussão do OFN 1, a organização rapidamente confirmou a segunda edição para dezembro. O OFN 2 voltou a Rio Claro com um card mais robusto, incluindo revanche aguardada, cinturões em jogo e um duelo internacional entre Brasil e Venezuela, elevando o nível da competição.

Equipe da Outboxing reunida após o último evento (Foto: fernandotucori@gmail.com)

Três campeões consagrados em noite histórica



A segunda edição do Outboxing Fight Night foi marcada por emoções fortes. Na revanche, Pendragon deu o troco e derrotou Popózinho por nocaute no segundo round, igualando a rivalidade e faturando o cinturão dos penas do CNB. No confronto internacional, Rubens “Manchinha” brilhou ao nocautear Abraham “El Baby” Medina, conquistando o título latino-americano da WBO.



O Boxe feminino também teve espaço de destaque. Nadja Jesus venceu o cinturão peso-médio do CNB com autoridade ao nocautear Dan Bastiere, enquanto Yasmim “Predadora” voltou a impressionar com mais uma vitória contundente. Já Tico Conceição manteve sua invencibilidade ao superar Anderson “Índio” Dener, mostrando consistência e evolução.



O card preliminar manteve o alto nível, com nocautes rápidos, boas histórias e performances marcantes, como o retorno vitorioso de Julia Vitória após a maternidade, reforçando o caráter inclusivo e competitivo do evento.



A segunda edição do Outboxing Fight Night foi marcada por emoções fortes. Na revanche, Pendragon deu o troco e derrotou Popózinho por nocaute no segundo round, igualando a rivalidade e faturando o cinturão dos penas do CNB. No confronto internacional, Rubens "Manchinha" brilhou ao nocautear Abraham "El Baby" Medina, conquistando o título latino-americano da WBO.

O Boxe feminino também teve espaço de destaque. Nadja Jesus venceu o cinturão peso-médio do CNB com autoridade ao nocautear Dan Bastiere, enquanto Yasmim "Predadora" voltou a impressionar com mais uma vitória contundente. Já Tico Conceição manteve sua invencibilidade ao superar Anderson "Índio" Dener, mostrando consistência e evolução.

O card preliminar manteve o alto nível, com nocautes rápidos, boas histórias e performances marcantes, como o retorno vitorioso de Julia Vitória após a maternidade, reforçando o caráter inclusivo e competitivo do evento.

Ao fim de 2025, o Outboxing Fight Night se firmou como uma realidade no Boxe brasileiro. Da pré-edição no Arnold ao impacto do OFN 2, a organização mostrou identidade, planejamento e entrega esportiva, deixando claro que o projeto veio para ficar - e que os próximos capítulos prometem ainda mais.