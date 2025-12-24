Expectativa é por lutas de alto nível e fortes emoções no Portugal National Open - (Foto: @luizimag3)

Publicado 24/12/2025 09:00

O Portugal National Open de Jiu-Jitsu Desportivo da ISBJJA já tem data confirmada: 18 de abril, no Pavilhão Mário Mexia, em Coimbra. O evento volta ao calendário europeu da entidade como uma das principais competições do ano e promete reunir atletas de diferentes nacionalidades em disputas Gi & No-Gi.



A competição faz parte da estratégia da ISBJJA de expansão no continente, e a realização do National Open reforça a consolidação de Portugal como um dos polos da modalidade. Após confirmar eventos em outros países europeus, a organização aposta em um circuito internacional forte, acessível e atrativo para atletas que buscam projeção fora do Brasil.



"O Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu já é uma realidade! Para 2026, queremos aumentar ainda mais o número e o nível dos campeonatos, confirmando a força da ISBJJA na Europa e a expansão do Jiu-Jitsu desportivo", projetou o organizador Rogério Gavazza.