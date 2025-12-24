Expectativa é por lutas de alto nível e fortes emoções no Portugal National Open (Foto: @luizimag3)
A competição faz parte da estratégia da ISBJJA de expansão no continente, e a realização do National Open reforça a consolidação de Portugal como um dos polos da modalidade. Após confirmar eventos em outros países europeus, a organização aposta em um circuito internacional forte, acessível e atrativo para atletas que buscam projeção fora do Brasil.
"O Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu já é uma realidade! Para 2026, queremos aumentar ainda mais o número e o nível dos campeonatos, confirmando a força da ISBJJA na Europa e a expansão do Jiu-Jitsu desportivo", projetou o organizador Rogério Gavazza.
As inscrições já estão abertas no site www.isbjja.com e divididas em três períodos. A fase de inscrição antecipada vai até 27 de fevereiro. Em seguida, a inscrição normal estará disponível de 28 de fevereiro a 27 de março. Para quem costuma decidir na reta final, a inscrição tardia segue entre 28 de março e 10 de abril. O campeonato acontece oficialmente no dia 18 de abril.
A escolha de Coimbra como sede mantém a tradição da cidade em receber grandes competições, com estrutura adequada e boa acessibilidade para equipes e famílias. O Pavilhão Mário Mexia, palco de eventos esportivos de grande porte, reforça o posicionamento do Portugal National Open como uma competição de alto nível técnico.
Para os atletas, o evento representa uma oportunidade importante de testar desempenho frente a competidores de diferentes estilos e escolas, além de somar experiência internacional dentro do Circuito Ibérico de Jiu-Jitsu da ISBJJA. A competição também funciona como preparação para etapas futuras da federação, incluindo torneios continentais e mundiais.
