Rio - Um dos jogadores mais experientes do elenco do Vasco, o volante Tchê Tchê, de 33 anos, não tem permanência garantida no clube carioca no próximo ano. De acordo com informações do canal "Atenção Vascaínos", o veterano está na lista dos atletas que podem ser negociados.
O atleta chegou ao Cruz-Maltino no começo da temporada, depois de passagem vitoriosa pelo Botafogo. Ele tem contrato até o fim de 2026, mas isso não garante que ele irá seguir no Vasco no próximo ano.
Na temporada, ele entrou em campo em 50 jogos, anotou dois gols e deu quatro assistências. Porém, o jogador acabou perdendo um pouco de espaço com o treinador Fernando Diniz.
Tchê Tchê tem passagens importantes por grandes clubes do futebol brasileiro. Além da dupla carioca, o volante também atuou por São Paulo, Palmeiras e Atlético-MG.