Diego Simeone é técnico do Atlético de MadridDivulgação / Atlético de Madrid
Nada de Filipe Luís! Atlético de Madrid deverá oferecer renovação a Simeone até junho de 2027
Técnico, de 55 anos, está no clube desde 2011
Presidente do Flamengo afirma que clube não deverá comprar jogador acima de 26 anos
Rubro-Negro busca rejuvenescer o elenco em 2026
John Kennedy topa antecipar reapresentação, mas futuro do atacante no Fluminense é incerto
Atacante, de 23 anos, tem contrato até o fim de 2027
Vini Jr se despede de Endrick e deseja boa sorte: 'Te esperamos em breve'
Atacante, de 19 anos, foi emprestado ao Lyon
Corinthians recusa proposta do Milan por Hugo Souza
Goleiro, de 26 anos, é peça fundamental no clube paulista
Zico foi importante na contratação de Ancelotti pela Seleção, diz site inglês
Treinador, de 66 anos, irá dirigir equipe na próxima Copa do Mundo
