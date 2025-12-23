Diego Simeone é técnico do Atlético de Madrid - Divulgação / Atlético de Madrid

Diego Simeone é técnico do Atlético de MadridDivulgação / Atlético de Madrid

Publicado 23/12/2025 21:20

Rio - Apesar dos rumores que Filipe Luís poderá assumir o comando do Atlético de Madrid, o clube espanhol deve em breve oferecer uma renovação para Diego Simeone. De acordo com informações do jornal "Marca", o novo vínculo será até junho de 2027.

O contrato atual se encerra no fim da temporada europeia em junho. Não há pressa por uma renovação, mas existe o consenso por parte do Atlético de Madrid que Simeone segue como o 'Plano A" para o clube espanhol para os próximos anos.

O treinador está no comando do Atlético de Madrid desde 2011. Ele dirigiu, inclusive, Filipe Luís, quando o atual técnico do Flamengo, era atleta. Além disso, Saúl e Samuel Lino, que fazem parte do elenco rubro-negro, também foram treinados pelo argentino.

Com contrato até o fim do ano, Filipe Luís ainda não definiu se irá seguir no Flamengo em 2026. As partes estão discutindo detalhes para uma possível renovação.