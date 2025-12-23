Zico foi importante em contratação de Ancelotti - Reprodução / Instagram

Zico foi importante em contratação de AncelottiReprodução / Instagram

Publicado 23/12/2025 18:41

Rio - Maior ídolo da história do Flamengo, Zico, foi importante na contratação de Carlo Ancelotti para dirigir a seleção brasileira. Em entrevista ao site inglês "Daily Mirror", o empresário Diego Fernandes, que foi importante na negociação, relevou que o Galinho ligou para falar com Davide Ancelotti, filho do técnico, e que foi treinador do Botafogo neste ano.

"As pessoas adoram o Zico no Brasil. Ele jogou contra o Carlo na Série A. Jogou naquela partida linda contra a Itália em 1982. Eu sabia que as palavras dele poderiam proteger o Carlo e ajudar no meu plano de torná-lo nosso próximo técnico", disse em entrevista.

Diego Fernandes contou que Carlo Ancelotti, que foi jogador de futebol, viveu um momento inusitado contra Zico, na época em que tinha acabado de se tornar profissional na Roma.

"Quando Carlo era um jovem jogador da Roma, seu treinador lhe disse: 'Carlo, amanhã você jogará contra a Udinese e o Zico'. Ele me disse que não dormiu a noite toda: Mas durante 85 minutos, fiquei marcando-o individualmente. Fui o melhor em campo. Então, em um segundo, o perdi de vista. Ele dominou a bola no peito e fez o gol da vitória'. Era isso que Zico conseguia fazer, em apenas um segundo", contou.