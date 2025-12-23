Zico foi importante em contratação de AncelottiReprodução / Instagram
Zico foi importante na contratação de Ancelotti pela Seleção, diz site inglês
Treinador, de 66 anos, irá dirigir equipe na próxima Copa do Mundo
Marcos Braz vê calendário ruim para o Remo e projeta classificação para a Sul-Americana
Dirigente é responsável pelo futebol do clube de Belém
Guilherme Arana vê 'fim de ciclo' no Atlético-MG, e fica mais próximo do Fluminense
Lateral, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Nada de Filipe Luís! Atlético de Madrid deverá oferecer renovação a Simeone até junho de 2027
Técnico, de 55 anos, está no clube desde 2011
Presidente do Flamengo afirma que clube não deverá comprar jogador acima de 26 anos
Rubro-Negro busca rejuvenescer o elenco em 2026
John Kennedy topa antecipar reapresentação, mas futuro do atacante no Fluminense é incerto
Atacante, de 23 anos, tem contrato até o fim de 2027
Vini Jr se despede de Endrick e deseja boa sorte: 'Te esperamos em breve'
Atacante, de 19 anos, foi emprestado ao Lyon
