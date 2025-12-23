Gabigol está em baixa no Cruzeiro e pode retornar ao SantosGustavo Aleixo/Cruzeiro
Santos negocia empréstimo de Gabigol e tenta reduzir impacto financeiro
Conversas com o Cruzeiro avançam por cessão de um ano, com divisão de salários
Marcos Braz vê calendário ruim para o Remo e projeta classificação para a Sul-Americana
Dirigente é responsável pelo futebol do clube de Belém
Guilherme Arana vê 'fim de ciclo' no Atlético-MG, e fica mais próximo do Fluminense
Lateral, de 28 anos, tem contrato até o fim de 2027
Nada de Filipe Luís! Atlético de Madrid deverá oferecer renovação a Simeone até junho de 2027
Técnico, de 55 anos, está no clube desde 2011
Presidente do Flamengo afirma que clube não deverá comprar jogador acima de 26 anos
Rubro-Negro busca rejuvenescer o elenco em 2026
John Kennedy topa antecipar reapresentação, mas futuro do atacante no Fluminense é incerto
Atacante, de 23 anos, tem contrato até o fim de 2027
Vini Jr se despede de Endrick e deseja boa sorte: 'Te esperamos em breve'
Atacante, de 19 anos, foi emprestado ao Lyon
