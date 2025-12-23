Gabigol está em baixa no Cruzeiro e pode retornar ao Santos - Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Gabigol está em baixa no Cruzeiro e pode retornar ao SantosGustavo Aleixo/Cruzeiro

Publicado 23/12/2025 13:17

O Santos intensificou a negociação para contar novamente com Gabigol. O Peixe já conversa com o Cruzeiro para ter o atacante por empréstimo de uma temporada, alternativa considerada a mais viável no cenário atual.



A diretoria santista já deixou claro que não consegue assumir integralmente o salário e quer dividir com o clube mineiro, o que não será um entrave para um acordo. O atacante não aceita abrir mão dos valores a receber.



Gabigol, de 29 anos, tem contrato com o Cruzeiro por mais três temporadas, mas não está nos planos da diretoria para 2026. Seu 2025 foi decepcionante, principalmente diante da alta expectativa por sua contratação.



chegada do técnico Tite, que o colocou como reserva no Flamengo, reforça essa ideia de que sair é a melhor opção. Ainda assim, as conversas com o Santos continuam para tratar da questão financeira, em busca de um acerto.

. Ainda assim, as conversas com o Santos continuam para tratar da questão financeira, em busca de um acerto.

Além de Gabigol, o Peixe está perto da renovação de contrato com Neymar, por mais seis meses. Por outro lado, Guilherme foi negociado com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, o que ajuda a abrir espaço na folha salarial.





