O Santos intensificou a negociação para contar novamente com Gabigol. O Peixe já conversa com o Cruzeiro para ter o atacante por empréstimo de uma temporada, alternativa considerada a mais viável no cenário atual.
A diretoria santista já deixou claro que não consegue assumir integralmente o salário e quer dividir com o clube mineiro, o que não será um entrave para um acordo. O atacante não aceita abrir mão dos valores a receber.
Gabigol, de 29 anos, tem contrato com o Cruzeiro por mais três temporadas, mas não está nos planos da diretoria para 2026. Seu 2025 foi decepcionante, principalmente diante da alta expectativa por sua contratação.
A chegada do técnico Tite, que o colocou como reserva no Flamengo, reforça essa ideia de que sair é a melhor opção. Ainda assim, as conversas com o Santos continuam para tratar da questão financeira, em busca de um acerto.
Além de Gabigol, o Peixe está perto da renovação de contrato com Neymar, por mais seis meses. Por outro lado, Guilherme foi negociado com o Houston Dynamo, dos Estados Unidos, o que ajuda a abrir espaço na folha salarial.

