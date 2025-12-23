Vini Jr em treino do Real Madrid - Divulgação / Real Madrid

Rio - O atacante Vini Jr, de 25 anos, utilizou suas redes sociais para se despedir de Endrick, que foi emprestado ao Lyon. O craque do Real Madrid desejou o melhor para o atacante, de 19 anos, que assinou contrato de seis meses com o clube francês.

"Meu mano Bob, muita sorte. Te esperamos por aqui em breve", escreveu Vini Jr em seu perfil pessoal no Instagram.

O apelido "Bob" foi dado a Endrick depois que o jovem afirmou ao chegar ao Real Madrid que Bob Chalton, ídolo do futebol inglês dos anos de 1950 a 1970 era uma das suas referências no futebol.

O atacante optou por assinar por seis meses com o clube francês. Endrick acredita que conseguirá ter espaço no Lyon e com um bom rendimento receber oportunidades com Carlo Ancelotti e disputar a Copa do Mundo.

Em 2022, o Real Madrid desembolsou algo em torno de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões na cotação da época) pela contratação de Endrick. O atacante chegou ao Real Madrid em junho de 2024, quando completou 18 anos.

Na primeira temporada com Ancelotti, o brasileiro teve poucas chances no Real Madrid. Ele entrou em campo em 37 jogos e anotou sete gols. Sob o comando de Xabi Alonso, o jovem perdeu ainda mais espaço e só atuou em três partidas.