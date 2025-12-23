Hugo Souza em jogo do Corinthians na Copa do Brasil - Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 23/12/2025 19:19 | Atualizado 23/12/2025 19:54

Rio - O Corinthians recusou uma proposta do Milan pela contratação de Hugo Souza, de 26 anos. Os valores não foram divulgados, mas o Alvinegro considerado o valor muito abaixo do esperado pelo goleiro, que é peça fundamental no elenco. As informações são do "LANCENET".

Revelado pelo Flamengo, Hugo Souza viveu uma excelente temporada pelo clube paulista, sendo decisivo nos títulos do Paulistão e também da Copa do Brasil. Ele recebeu chances na seleção brasileira com Carlo Ancelotti, e sonha disputar a Copa do Mundo.

Em novembro do ano passado, o Corinthians desembolsou algo em torno de 800 mil euros (R$ 4,8 milhões nas cifras da época) para efetuar a compra do jogador, junto ao Flamengo. Ele assinou contrato até o fim de 2029.

Antes de defender o Corinthians, Hugo Souza foi emprestado ao Chaves, de Portugal. Na atual temporada, o goleiro, de 26 anos, entrou em campo em 56 partidas com a camisa do Corinthians.