Publicado 23/12/2025 14:30

França - O Lyon anunciou a contratação de Endrick como reforço para 2026. O jogador, de 19 anos, foi emprestado pelo Real Madrid até o término da temporada europeia. O clube francês será o segundo do brasileiro no futebol europeu.

O atacante optou por assinar por seis meses com o clube francês. Endrick acredita que conseguirá ter espaço no Lyon e com um bom rendimento receber oportunidades com Carlo Ancelotti e disputar a Copa do Mundo.

Em 2022, o Real Madrid desembolsou algo em torno de 35 milhões de euros (R$ 199 milhões na cotação da época) pela contratação de Endrick. O atacante chegou ao Real Madrid em junho de 2024, quando completou 18 anos.

Na primeira temporada com Ancelotti, o brasileiro teve poucas chances no Real Madrid. Ele entrou em campo em 37 jogos e anotou sete gols. Sob o comando de Xabi Alonso, o jovem perdeu ainda mais espaço e só atuou em três partidas.