Marcos Braz foi apresentado no Remo nesta terça-feira (3)Samara Miranda / Remo

Publicado 23/12/2025 22:20

Pará - Ainda sem o contrato ter sido renovado, o diretor de futebol do Remo, Marcos Braz, já iniciou o planejamento no clube para a próxima temporada. Ele que tem vínculo até o fim do ano, afirmou que as conversas pela ampliação está avançando.

"Conversamos alguns aspectos para que eu permanecesse para o ano que vem. A conversa foi boa, as coisas estão fluindo", disse o dirigente, que citou a mudança no calendário em 2026 como algo negativo para o Remo.

"Foi tudo muito rápido. Subimos no dia 23 de novembro e começamos imediatamente a traçar algumas coisas para 2026. É a primeira vez em muito tempo que iniciamos a Série A em janeiro. Isso não é só ruim para o Remo, mas para todos os clubes que subiram", contou.

Em relação aos objetivos na próxima temporada, Marcos Braz, afirmou que além de permanecer na Série A seria bom para o Remo uma classificação para a Sul-Americana de 2027.

"Nós não iremos botar em risco nada que seja muito perigoso para que não obtenhamos o objetivo final, que é a permanência na Série A. Esse é o dever de casa. Temos um objetivo central, mas queremos uma Sul-Americana", concluiu.

Vice de futebol do Flamengo entre 2019 e 2024, Marcos Braz assumiu a função de diretor executivo no Remo. Em sua primeira temporada, o dirigente ajudou o clube paraense a obter o acesso para a Série A.