Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo Baptista - Gilvan de Souza / Flamengo

Presidente do Flamengo, Luiz Eduardo BaptistaGilvan de Souza / Flamengo

Publicado 23/12/2025 20:50

Rio - Atual campeão do Brasileiro e da Libertadores, o Flamengo deverá ter um elenco mais jovem na próxima temporada. O presidente Luiz Eduardo Baptista afirmou que o clube carioca não deverá fazer investimento em jogadores com mais de 26 anos.

"Vamos continuar no processo de reforço do elenco. E reduzir a idade média. Tem que ter jogadores mais fortes, mais jovens. E vamos estimular competição feroz em todas as posições. Ter 22 titulares. Provavelmente a gente não vai comprar nenhum jogador acima de 26 anos de idade. Quando compra com 29 ou 30, seguramente ele vai morrer contigo. Desvaloriza o ativo", disse em apresentação a sócios nesta terça-feira, na sede da Gávea.

Jhon Arias, ex-jogador do Fluminense, que atua no Wolverhampton, da Inglaterra, e que foi ventilado como uma possibilidade do clube carioca, está acima desse padrão. O colombiano tem 28 anos.

Para montar o elenco de 2025, o Rubro-Negro contratou alguns jogadores com idade mais avançada como o zagueiro Danilo, de 34 anos, e o volante Jorginho, de 33 anos, além do meia Saúl, de 31 anos.