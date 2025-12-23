Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez compraram duas casas de luxo do residencial ’The Red Sea’, no Mar Vermelho - Divulgação

Publicado 23/12/2025 14:09

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez ampliaram seu portfólio imobiliário com a compra de duas residências de alto padrão em uma ilha privativa no Mar Vermelho. O casal optou por um destino exclusivo, voltado à privacidade e ao contato direto com a natureza, onde já costuma passar períodos de descanso desde 2023.



Casas com acesso restrito



As propriedades fazem parte do residencial 'The Red Sea', empreendimento inserido no complexo Nujuma, localizado a cerca de 26 quilômetros da costa da Arábia Saudita. O local só pode ser acessado por barco fretado ou hidroavião, característica considerada decisiva na escolha do jogador e de sua família.



As moradias foram projetadas pelo arquiteto britânico Norman Foster e integram um conjunto planejado para formar um anel sobre o mar. O projeto combina luxo, sustentabilidade e integração com a paisagem natural do Mar Vermelho, segundo o site oficial



O investimento de Cristiano Ronaldo



O negócio gira em torno de 8 milhões de euros (cerca de R$ 52 milhões), segundo o jornal português 'A Bola'. O craque português adquiriu duas unidades: uma residência com três quartos, pensada para férias em família, e outra com dois quartos. O casal está entre os primeiros compradores do empreendimento.



“O Mar Vermelho é um lugar verdadeiramente extraordinário. Desde a nossa primeira visita, a Georgina e eu sentimos uma ligação com a ilha e a sua beleza natural; é um lugar onde nos sentimos em paz. Agora que temos uma casa aqui, podemos desfrutar de tempo de qualidade em família com total privacidade e tranquilidade”, afirmou o jogador do Al Nassr, em declaração ao jornal 'Saudi Gazette'.



CEO do Red Sea Global Group, John Pagano, celebrou a chegada de Cristiano Ronaldo e Georgina. " A sua decisão de se tornarem proprietários aqui reflete o apelo do destino entre aqueles que procuram aventura, combinada com privacidade, luxo e natureza.







