Cristiano Ronaldo e Georgina Rodríguez compraram duas casas de luxo do residencial ’The Red Sea’, no Mar VermelhoDivulgação
Cristiano Ronaldo compra casas de luxo em ilha privativa; veja fotos e valor
Residencial fica no Mar Vermelho, a 26 km da costa da Arábia Saudita, e é de difícil acesso
Casas com acesso restrito
O investimento de Cristiano Ronaldo
