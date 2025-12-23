A irmã de Messi, María Sol e o noivo Julián Arellano tinham casamento marcado para 3 de janeiro - Reprodução de Instagram

Publicado 23/12/2025 11:08 | Atualizado 23/12/2025 11:10



Os planos da família de Messi para o início de 2026 precisaram ser alterados após um grave acidente envolvendo María Sol Messi, irmã do craque argentino. Ela sofreu fraturas e queimaduras, segundo informou o jornal argentino Clarín, ao colidir com um muro em Miami, nesta terça-feira (23).

Estado de saúde da irmã de Messi



María Sol perdeu o controle do carro e, no impacto, sofreu queimaduras nos dois pulsos, fraturas em duas vértebras e uma fratura no calcanhar. Apesar das lesões, não corre risco de vida e já iniciou o processo de recuperação sob acompanhamento médico.



Casamento adiado



Por orientação médica, ela precisou adiar o casamento com Julián Arellano, que estava marcado para o dia 3 de janeiro. A cerimônia aconteceria em Rosário, na província de Santa Fé, onde a família já se reuniria para as festas de fim de ano.



O futuro cunhado de Messi passou a integrar o Inter Miami como auxiliar técnico da equipe sub-19, quando o craque transferiu-se para os Estados Unidos.



María Sol e Julián Arellano, conhecido como Tuli, se conhecem desde jovens no bairro de La Bajada, na zona sul de Rosário.





