A irmã de Messi, María Sol e o noivo Julián Arellano tinham casamento marcado para 3 de janeiroReprodução de Instagram
Irmã de Messi sofre grave acidente em Miami e adia casamento
María Sol não corre risco, mas sofre lesões que impede cerimônia no início de 2026
Estado de saúde da irmã de Messi
Casamento adiado
Irmã de Messi sofre grave acidente em Miami e adia casamento
María Sol não corre risco, mas sofre lesões que impede cerimônia no início de 2026
Fluminense acerta valores com Mirassol e tem primeira contratação para 2026
Restam poucos detalhes para a concretização da negociação por Jemmes
Flamengo envia proposta por Vitão; Inter recusa e acerta com Cruzeiro
Zagueiro era um dos alvos do Rubro-Negro para reforçar o elenco para a temporada de 2026
Jeffinho interessa a clube da Série A e deixa futuro no Botafogo em aberto
Atacante não conseguiu boa sequência em 2025 e deve ser negociado pela diretoria
Jake Paul perde os dentes e passa por cirurgia após ter mandíbula fraturara contra Joshua
Influenciador e pugilista precisou inserir placas de titânio após fraturas na mandíbula e perda de dentes em derrota para Anthony Joshua no Boxe
Dois jogadores do Vasco estão na seleção da Copa do Brasil
Campeão Corinthians domina indicações, com sete nomes e mais o técnico Dorival Júnior
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.