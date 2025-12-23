Jeffinho em ação no jogo entre Botafogo e SantosVítor Silva/Botafogo

Jeffinho não foi muito aproveitado no Botafogo em 2025 e disputou apenas 26 partidas. Sem sequência, ele dependerá da avaliação do novo técnico, Martín Anselmi, mas o Botafogo planeja negociá-lo inicialmente.
Diante desse cenário, o Athletico-PR surge como um dos interessados na contratação, segundo a ESPN, e fez os primeiros contatos para avaliar a possibilidade. Também há sondagens de clubes do Oriente Médio.
Enquanto isso, Jeffinho deixa seu futuro no Botafogo em aberto. O jogador aproveitou as férias para participar de um jogo festivo de fim de ano, o 'Jogo dos Famosos', no Pacaembu, em São Paulo, e não confirmou que permanecerá na SAF alvinegra em 2026.
"Fica uma incógnita para vocês aí", disse em entrevista à NSports.
Jeffinho retornou ao Botafogo por empréstimo em janeiro de 2024, após rápida passagem pelo Lyon. Em dezembro do mesmo ano, o Glorioso comprou seus direitos econômicos por cerca de R$ 34 milhões, segundo o clube francês.
Entretanto, ao longo de 2025, o atacante demonstrou dificuldade de recuperar o bom futebol após ficar seis meses longe do gramado por causa de uma cirurgia no joelho direito e uma infecção, no fim do ano passado.
