Jeffinho em ação no jogo entre Botafogo e SantosVítor Silva/Botafogo
Jeffinho interessa a clube da Série A e deixa futuro no Botafogo em aberto
Atacante não conseguiu boa sequência em 2025 e deve ser negociado pela diretoria
Botafogo enfrentará o Nacional Potosí nas preliminares da Libertadores
Jogos serão em fevereiro, e o Glorioso terá a vantagem de decidir no Nilton Santos
Botafogo negocia contratação de atacante do Atlético-GO
Glorioso espera selar a chegada de Yuri Alves, de 19 anos
Marçal atualiza estágio de renovação com o Botafogo: 'Um detalhezinho'
Lateral-esquerdo foi peça importante no Glorioso durante a temporada
Botafogo anuncia a contratação de Martín Anselmi
Treinador, de 40 anos, irá dirigir o clube carioca na próxima temporada
Botafogo chega a acordo com técnico argentino e prepara anuncio
Martín Anselmi, de 40 anos, dirigiu o Porto neste ano
