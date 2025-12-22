Nesta temporada, Yuri Alves fez um gol em 22 jogos pelo Atlético-GO, sendo dez como titularBruno Corsino / Atlético-GO

Rio - O Botafogo negocia a contratação do atacante Yuri Alves, revelação do Atlético-GO. O jovem de 19 anos esteve próximo do Palmeiras, mas não houve acordo e o Verdão se retirou das tratativas. Agora, o Glorioso espera selar a chegada do garoto.
A proposta do Alvinegro é por um empréstimo com opção de compra. As informações são do site 'ge'.
Yuri Alves fez toda a base no Atlético-GO e estreou como profissional nesta temporada. No total, marcou um gol em 22 jogos, sendo apenas dez como titular. 