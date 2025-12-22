Nesta temporada, Yuri Alves fez um gol em 22 jogos pelo Atlético-GO, sendo dez como titularBruno Corsino / Atlético-GO
A proposta do Alvinegro é por um empréstimo com opção de compra. As informações são do site 'ge'.
Botafogo negocia contratação de atacante do Atlético-GO
Glorioso espera selar a chegada de Yuri Alves, de 19 anos
