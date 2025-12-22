John Textor conversa com Davide Ancelotti - Vítor Silva/Botafogo

John Textor conversa com Davide AncelottiVítor Silva/Botafogo

Publicado 22/12/2025 09:00

Rio - O Botafogo tem pressa para definir o substituto de Davide Ancelotti. Dono da SAF do Glorioso, John Textor é o responsável por liderar a busca pelo novo treinador e inicia nesta semana a fase de entrevistas para definir o novo nome, de acordo com o "ge".

Internamente, há pressão para não repetir os mesmos erros de 2025. Neste ano, o Botafogo perdeu Artur Jorge em janeiro e só anunciou o substituto após 55 dias. Na ocasião, Renato Paiva foi o escolhido, mas foi demitido após a Copa do Mundo de Clubes.

O atraso para definir o novo treinador custou as derrotas na Supercopa do Brasil e a Recopa Sul-Americana, títulos inéditos para o Botafogo. O Alvinegro ficou fora até mesmo da Taça Rio e correu risco de ficar sem vaga na Copa do Brasil de 2026, algo que foi obtido graças a mudança do calendário da CBF.

Em 2026, o futebol brasileiro estreia um novo calendário. O Brasileirão, por exemplo, começará no fim de janeiro e vai durar o ano inteiro. Além disso, o Botafogo também vai disputar a fase preliminar da Libertadores. Ou seja, já no início da temporada terá desafios importantes.

Em paralelo a busca por um novo treinador, o Botafogo mantém o planejamento no mercado. O Alvinegro, inclusive, já tem dois nomes encaminhados: o zagueiro Ferraresi, do São Paulo, e o atacante Lucas Villalba, do Nacional, do Uruguai.