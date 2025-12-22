Edwuin Cetré chegou no Estudiantes em 2024 - Foto: Reprodução/Estudiantes

Edwuin Cetré chegou no Estudiantes em 2024Foto: Reprodução/Estudiantes

Publicado 22/12/2025 14:01

Rio - Pensando em 2026, o Botafogo tem interesse em um dos destaques do futebol argentino. Edwuin Cetré, de 27 anos, do Estudiantes, é mais um dos nomes cotados para reforçar o Alvinegro na próxima temporada. A informação foi divulgada pelo jornalista colombiano Alexis Rodríguez no último domingo (21).

Leia mais: Botafogo avança em negociação com técnico argentino e mostra otimismo



O ponta colombiano foi peça importante na campanha do título nacional da equipe argentina. Além do clube carioca, outros times também demonstraram interesse na contratação do atacante, como Rayo Vallecano e Sevilla, da Espanha. O ponta colombiano foi peça importante na campanha do título nacional da equipe argentina. Além do clube carioca, outros times também demonstraram interesse na contratação do atacante, como Rayo Vallecano e Sevilla, da Espanha.

Além de Cetré, a diretoria alvinegra também tem interesse na contratação dos volantes Júlio Romão, do Ferencváros, e Pedro Bicalho, do Qarabag, para esses dois o Glorioso já apresentou proposta oficial. O Botafogo trata a chegada de um volante como uma das prioridades na próxima janela de transferências.

Edwuin Cetré chegou ao Estudiantes em janeiro de 2024, após longo período no futebol colombiano, com passagens por Junior Barranquilla e Independiente Medellín. Na atual temporada, o atacante disputou 43 partidas, com seis gols e sete assistências. Pelo clube argentino, conquistou dois Troféus de Campeões, além de um Campeonato Argentino e uma Copa da Liga Argentina.