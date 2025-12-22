Jogadores do Botafogo reunidos no gramado do Nilton Santos - Vítor Silva / Botafogo

Publicado 22/12/2025 22:13 | Atualizado 22/12/2025 22:18

Rio - O Botafogo conheceu nesta segunda-feira (22) o seu primeiro adversário nas fases preliminares da Libertadores de 2026. O rival será o Nacional Potosí (BOL). O clube goleou o Bolívar por 4 a 1 e se sagrou campeão da Copa Paceña. Na ida, havia perdido por 2 a 0.

Assim, o Glorioso precisará enfrentar a altitude logo de cara no torneio continental. Isso porque a cidade do time boliviano fica a 4.090 metros acima do nível do mar.

O primeiro confronto será fora de casa, no dia 18 de fevereiro, às 21h30 (de Brasília). Já o duelo decisivo acontecerá no Nilton Santos, na semana seguinte, dia 25, no mesmo horário.

