Martín Anselmi em jogo do PortoDivulgação/X @FCPorto
Botafogo avança em negociação com técnico argentino e mostra otimismo
Ex-comandante do Porto, Martin Anselmi é o favorito para substituir David Ancelotti
Botafogo corre contra o tempo para acertar com novo técnico e acelerar planejamento
Alvinegro teme cometer os mesmos erros de 2025
LDU garante vaga direta, e Botafogo tem alívio nas preliminares da Libertadores
Glorioso não jogará na altitude caso avance de fase no torneio continental; entenda
Jogadores do Botafogo fazem tatuagem em grupo durante férias nos EUA
Barboza, Ponte e Montoro celebram amizade fora dos gramados em viagem a Orlando
Marçal pede para Botafogo definir técnico: 'Que a gente não perca tempo'
Lateral espera que Glorioso não repita demora de 2025 para contratar novo comandante
Luiz Henrique relembra atuação contra o Peñarol: 'Parecia que estava jogando tranquilo'
O atacante do Botafogo destacou o desempenho individual na goleada por 5 a 0 e elogiou a postura da equipe na semifinal
