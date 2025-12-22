Martín Anselmi em jogo do Porto - Divulgação/X @FCPorto

Martín Anselmi em jogo do PortoDivulgação/X @FCPorto

Publicado 22/12/2025 11:34 | Atualizado 22/12/2025 12:17

já tratam de alguns detalhes para concluir a negociação, segundo o jornalista Cesar Luis Merlo, do 'Uol'. O Botafogo trabalha para acertar com um novo técnico até o fim de 2025 e já avança nas negociações com Martin Anselmi, ex-Porto. A diretoria e o argentino, segundo o jornalista Cesar Luis Merlo, do 'Uol'.

Ainda assim, Anselmi precisa passar pela aprovação de John Textor, que já conversou com o argentino. O dono da SAF trata diretamente da conversa com técnicos para avaliar se se encaixam ao estilo de jogo desejado. Há otimismo em um acerto, mas outros nomes serão entrevistados ainda.



O técnico argentino deixou o clube português após a campanha decepcionante no Mundial de Clubes, em junho, com a eliminação para Palmeiras e Inter Miami no Grupo A. Antes ele trabalhou no Unión La Calera (Chile) e Independiente del Valle (Equador), onde foi campeão. No Brasil, foi auxiliar técnico de Miguel Ángel Ramírez no Internacional e chegou a negociar com o Atlético-MG durante a temporada de 2025.



a definição de seu treinador o quanto antes é um objetivo para não atrasar a preparação para 2026, após

Para o Botafogo,para 2026, após a saída inesperada de Davide Ancelotti . No elenco, há a preocupação de não repetir 2025, quando Renato Paiva foi contratado apenas no fim de fevereiro, atrapalhando o início de temporada.

"A gente de fato contava com ele (Davide), até nas últimas entrevistas, projetava 2026 com um final melhor que 2025, justamente pela continuidade do treinador e do trabalho. Então, vamos torcer agora para que o Botafogo já tenha algum treinador na manga, para que a gente não perca tempo"", disse Marçal em entrevista à Rádio Guaíba.