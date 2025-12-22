Martín Anselmi vai assumir o BotafogoAFP

Mais artigos de O Dia
O Dia
Rio - O Botafogo está bem perto de anunciar o seu novo treinador. O clube carioca chegou a um acordo com Martín Anselmi, de 40 anos. Faltam poucos detalhes para a oficialização. O argentino irá assinar contrato até o fim de 2027. As informações foram dadas em primeira mão pelo jornalista André Hernan.
LEIA MAIS: Botafogo avalia proposta por atacante destaque de campeão argentino
O último trabalho do comandante foi no Porto. Ele deixou o clube português após a campanha decepcionante no Mundial de Clubes, em junho, com a eliminação para Palmeiras e Inter Miami no Grupo A. Antes ele trabalhou no Unión La Calera (Chile) e Independiente del Valle (Equador), onde foi campeão. No Brasil, foi auxiliar técnico de Miguel Ángel Ramírez no Internacional e chegou a negociar com o Atlético-MG durante a temporada de 2025.
LEIA MAIS: LDU garante vaga direta, e Botafogo tem alívio nas preliminares da Libertadores
O clube carioca desejava um acerto rápido para não repetir o erro do começo deste ano. O Botafogo perdeu Artur Jorge em janeiro e só anunciou o substituto após 55 dias. Na ocasião, Renato Paiva foi o escolhido, mas foi demitido após a Copa do Mundo de Clubes.
LEIA MAIS: Jogadores do Botafogo fazem tatuagem em grupo durante férias nos EUA
Em 2026, o futebol brasileiro estreia um novo calendário. O Brasileirão, por exemplo, começará no fim de janeiro e vai durar o ano inteiro. Além disso, o Botafogo também vai disputar a fase preliminar da Libertadores. Ou seja, já no início da temporada terá desafios importantes.
fotogaleria
Martín Anselmi vai assumir o Botafogo
Martin Anselmi