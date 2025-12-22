Rio - O Botafogo anunciou a contratação de Martín Anselmi, de 40 anos, como novo treinador. O argentino, que dirigiu o Porto no Mundial de Clubes de 2025, assinou contrato de dois anos e irá comandar o clube carioca na temporada de 2026.
O Botafogo agiu rápido para evitar o mesmo erro do começo deste ano quando demorou a anunciar um novo treinador. Anselmi foi anunciado cinco dias depois do clube carioca confirmar a saída de Davide Ancelotti do comando do Alvinegro.
Em 2026, o futebol brasileiro estreia um novo calendário. O Brasileirão, por exemplo, começará no fim de janeiro e vai durar o ano inteiro. Além disso, o Botafogo também vai disputar a fase preliminar da Libertadores. Ou seja, já no início da temporada terá desafios importantes.
O clube carioca será o quinto do argentino na função de treinador. Além do Porto, Martín Anselmi também trabalhou no Unión La Calera, do Chile, o Independiente del Valle, do Equador, e o Cruz Azul, do México.
