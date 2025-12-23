Presidente do Palmeiras, Leila Pereira tenta seguir no poder mesmo sem poder se reelegerCesar Greco/Palmeiras/by Canon
Empresária de Haaland elogia e defende Leila Pereira: 'Não imagino o que ela passa'
Para brasileira, presidente do Palmeiras sofre com ambiente machista do futebol
Irmã de Messi sofre grave acidente em Miami e adia casamento
María Sol não corre risco, mas sofre lesões que impede cerimônia no início de 2026
Fluminense acerta valores com Mirassol e tem primeira contratação para 2026
Restam poucos detalhes para a concretização da negociação por Jemmes
Flamengo envia proposta por Vitão; Inter recusa e acerta com Cruzeiro
Zagueiro era um dos alvos do Rubro-Negro para reforçar o elenco para a temporada de 2026
Jeffinho interessa a clube da Série A e deixa futuro no Botafogo em aberto
Atacante não conseguiu boa sequência em 2025 e deve ser negociado pela diretoria
Jake Paul perde os dentes e passa por cirurgia após ter mandíbula fraturara contra Joshua
Influenciador e pugilista precisou inserir placas de titânio após fraturas na mandíbula e perda de dentes em derrota para Anthony Joshua no Boxe
