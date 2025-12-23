Davide Ancelotti deixou o comando do Botafogo após cinco meses de trabalho - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 23/12/2025 16:08

um dos nomes avaliados para assumir o Pisa, penúltimo colocado no Campeonato Italiano.

Davide Ancelotti deixou o Botafogo , mas pode não ir trabalhar diretamente com o pai na seleção brasileiro. Isso porque o técnico é, penúltimo colocado no Campeonato Italiano.

Segundo o jornal La Gazzetta dello Sport”, o ex-comandante do Glorioso é a principal opção para substituir Alberto Gilardino, que corre risco de demissão. A próxima partida, contra a Juventus, pode ser determinante.



Recém-saído da segunda divisão italiana, o Pisa conseguiu apenas uma vitória em 16 partidas, com oito empates e sete derrotas. O mau desempenho é apontado como o motivo para a insatisfação dos dirigentes.



"Os nomes de sempre, que aguardam uma oportunidade, foram analisados, mas não empolgaram particularmente os proprietários. A chance de trazer um grande nome como Ancelotti Jr., que cresceu à sombra do pai e agora está trilhando seu próprio caminho na carreira, teve um efeito bem diferente", diz a publicação.

Davide Ancelotti tem a expectativa de trabalhar com o pai durante a Copa do Mundo, mas também busca se firmar na carreira como técnico.