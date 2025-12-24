Ferraresi com a camisa do São PauloRubens Chiri / São Paulo FC
Inicialmente, cada clube planejava enviar três jogadores ao outro. No entanto, no entendimento das partes envolvidas, cada negociação possui particularidades específicas. Com isso, as conversas serão divididas em três frentes simultâneas.
O Botafogo tenta a contratação do zagueiro Ferraresi. Nas possíveis trocas, também estariam envolvidos o volante Pablo Maia e o meia Rodriguinho. Já o São Paulo demonstrou interesse no lateral-direito Vitinho e no meia Savarino. O atacante Joaquín Correa também aparece como uma alternativa.
De acordo com o “Ge”, há a possibilidade de pelo menos uma negociação ser concretizada, mas o processo não deve avançar rapidamente, e um acerto oficial ficaria para 2026. Para a próxima temporada, o São Paulo já anunciou a contratação do meia Danielzinho, do Mirassol, enquanto o clube carioca segue sem anunciar reforços.
