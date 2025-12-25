Marçal fala sobre a altitude na Libertadores e a saída de Davide Ancelotti do Botafog - Reprodução/X @Botafogo

Marçal fala sobre a altitude na Libertadores e a saída de Davide Ancelotti do BotafogReprodução/X @Botafogo

Publicado 25/12/2025 09:21

Durante o jogo festivo dos projetos socioesportivos Craque do Amanhã, Escola de Lutas José Aldo, na Nova União, realizado na noite de segunda-feira (22), Marçal, capitão do Botafogo, falou sobre os desafios de atuar na altitude pela Libertadores e comentou a saída de Davide Ancelotti do comando técnico do clube.

“É difícil, é uma coisa que incomoda, normal. Contra a Liga de Quito, sofremos na altitude. Apesar de ter chances de fazer o gol, sofremos. É sempre uma coisa a se considerar, mas vamos preparar esse jogo aí com calma”, disse o jogador.

Sobre a saída de Davide Ancelotti, considerada inesperada, o capitão afirmou que o elenco contava com a permanência do treinador para a próxima temporada.



“Pegou a gente de surpresa. A gente estava contando que o mister fosse voltar no próximo ano. Quem chegar pega um grupo já organizado, praticamente pronto. Com certeza tem saídas e entradas, mas quem chega pega um grupo pronto, melhor que o início de 2025, que tinha saído muita gente e chegou muita gente. Sempre tem aquele tempo de adaptação”, completou o lateral.