Barboza se vestiu de Papai Noel alvinegro para conversar com crianças torcedoras do Botafogo Reprodução de vídeo / BotafogoTV

O Dia
Durante o período de férias do futebol brasileiro, Barboza participou de uma ação diferente promovida pelo Botafogo. O zagueiro vestiu uma fantasia de Papai Noel diferente, de preto e branco, as clube, para um programa especial para a TV oficial do Glorioso.
O argentino ainda entregou presentes para torcedores mirins e vivenciou uma experiência inédita, fora da rotina dos gramados.
Barboza entrou no clima ao conversar com as crianças, que fizeram pedidos e ouviram conselhos descontraídos.
"Primeira vez (como Papai Noel). Sempre tem uma primeira vez pra tudo (risos). Tem que se comportar bem, ir para a escola, se alimentar bem. Comer muita salada (risos)".

Barboza recorda título do Botafogo

Durante o encontro, as crianças também falaram sobre a conquista da Libertadores, ao relembrarem momentos marcantes da final contra o Atlético-MG.
"Foi (emocionante) para todo mundo, os jogadores também. Primeira vez do Botafogo campeão da Libertadores, uma emoção muito grande. Quando o Gregore foi expulso, tenho certeza que todo mundo ficou quieto esperando o que ia acontecer. Graças a Deus, deu certo para a gente".
Programação de pré-temporada

Diante do calendário apertado, o zagueiro se reapresentará junto ao elenco do Botafogo no dia 5 de janeiro. O planejamento da diretoria ainda não foi divulgado, mas a expectativa é que os primeiros três jogos do Carioca sejam com time de juniores.