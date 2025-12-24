Barboza se vestiu de Papai Noel alvinegro para conversar com crianças torcedoras do Botafogo Reprodução de vídeo / BotafogoTV
Barboza participa de ação de Natal do Botafogo e veste fantasia de Papai Noel
Zagueiro participa de programa especial do clube e conversa com crianças
Barboza recorda título do Botafogo
Programação de pré-temporada
Barboza participa de ação de Natal do Botafogo e veste fantasia de Papai Noel
Zagueiro participa de programa especial do clube e conversa com crianças
Troca envolvendo até seis jogadores entre São Paulo e Botafogo não avança
Clubes optam por negociações individuais e tratam conversas separadamente por jogadores
Jeffinho interessa a clube da Série A e deixa futuro no Botafogo em aberto
Atacante não conseguiu boa sequência em 2025 e deve ser negociado pela diretoria
Botafogo enfrentará o Nacional Potosí nas preliminares da Libertadores
Jogos serão em fevereiro, e o Glorioso terá a vantagem de decidir no Nilton Santos
Botafogo negocia contratação de atacante do Atlético-GO
Glorioso espera selar a chegada de Yuri Alves, de 19 anos
Marçal atualiza estágio de renovação com o Botafogo: 'Um detalhezinho'
Lateral-esquerdo foi peça importante no Glorioso durante a temporada
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.