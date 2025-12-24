Chay vai para a segunda passagem pela Portuguesa da Ilha do Governador - Divulgação

Chay vai para a segunda passagem pela Portuguesa da Ilha do GovernadorDivulgação

Publicado 24/12/2025 14:58

retorna ao clube onde se destacou em 2021 para chamar a atenção do

A Portuguesa da Ilha do Governador anunciou nesta quarta-feira (24), a contratação de Chay para a disputa do Campeonato Carioca. O meiapara chamar a atenção do Botafogo , em 2021.

Na primeira passagem, Chay foi o principal nome do time que fez a melhor campanha da Portuguesa na história do Campeonato Carioca, quando alcançou as semifinais. Foram 10 gols em duas temporadas (2020 e 2021).



Foi no clube da Ilha do Governador que o jogador se firmou no futebol, já que antes atuava no fut7 com destaque. Depois da Lusa e do Botafogo, ele atuou por Ceará, Guarani, CRB e Volta Redonda.



“Chay é muito querido pelo clube e pela torcida. Ele está em casa, em um lugar onde foi grande destaque e deixou uma marca importante. Temos convicção de que chega para agregar qualidade, liderança e competitividade ao nosso elenco”, destacou o presidente da Portuguesa da Ilha, Marcelo Barros.

Portuguesa no Carioca

A equipe da Ilha está no Grupo A com Fluminense e Vasco. Os outros integrantes são: Bangu, Sampaio Corrêa e Volta Redonda.

Pelo regulamento, os times enfrentarão os adversários dos Grupo B. Os quatro primeiros colocados se classificam para as quartas de final.