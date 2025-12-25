Vitor Roque em treino do Palmeiras - Cesar Greco / Palmeiras

Vitor Roque em treino do PalmeirasCesar Greco / Palmeiras

Publicado 25/12/2025 19:50

São Paulo - A diretoria do Palmeiras pode ter uma dor de cabeça enorme nos próximos dias. Segundo a emissora Sky Sports, o Chelsea promete investir pesado para contratar o centroavante Vitor Roque já nesta janela de transferências, aumentando suas apostas em jogadores brasileiros.

De acordo com a publicação de Sasha Tavolieri, o Chelsea "trabalha seriamente" para fechar com Vitor Roque. As diretorias têm bom relacionamento depois de o clube inglês pagar uma fortuna ao Palmeiras por Estevão.



Os 16 gols do Tigrinho em 34 jogos do Palmeiras o deixaram em evidência na Inglaterra e o Manchester United também demonstrou interesse, apesar de os campeões do mundo estarem em vantagem em um possível negócio.

Vítor Roque voltou ao Brasil após passagens frustradas por Barcelona e o Bétis e sempre falando em retornar à Europa para mostrar o seu verdadeiro valor. Como tem somente 20 anos, ele se enquadra na política dos Bleus de investir em jovens talentos.

Os valores que o Chelsea prometem investir não foram revelados, mas o clube já abriu os cofres para levar Estêvão, contratado por 45 milhões de euros e outros 16,5 milhões em metas, um investimento de mais de R$ 500 milhões à época.



Leia Pereira costuma dificultar a venda de seus atletas e as negociações, quando concluídas, rendem bons frutos ao Palmeiras. A dirigente ainda não se manifestou sobre a possível saída de Vítor Roque, mas certamente o torcedor torceria para que não se concretizasse após o goleador desencantar e se destacar na reta final da temporada.