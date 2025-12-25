Galvão Bueno foi internado - Divulgação/Band

Publicado 25/12/2025 12:15

Paraná - O narrador Galvão Bueno, de 75 anos, está internado desde a noite da última quarta-feira (24) na Santa Casa, na cidade de Londrina, no Paraná. A lenda do jornalismo brasileiro se sentiu mal e está em observação passando por exames. O estado de saúde não é grave.

Galvão passava o Natal na cidade paranaense, onde tem uma residência. No mês passado, o narrador passou por um quadro de pneumonia, mas se recuperou para comandar a transmissão da reta final da Copa do Brasil na Prime Vídeo.

Nascido no Rio de Janeiro em 1950, Galvão Bueno iniciou sua carreira no rádio. Em 1981 passou a fazer parte da equipe da Rede Globo. Na emissora, ele participou da cobertura de 11 Copas do Mundo. A sua despedida da emissora aconteceu no último Mundial em 2022.

Atualmente apresentador de um programa na Band, Galvão Bueno assinou contrato com o SBT para comandar a transmissão da Copa do Mundo de 2026, que será realizada em México, Canadá e Estados Unidos.