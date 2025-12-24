Estêvão soma quatro gols e uma assistência em 16 jogos - sete como titular - pelo Chelsea - Glyn Kirk / AFP

Estêvão soma quatro gols e uma assistência em 16 jogos - sete como titular - pelo ChelseaGlyn Kirk / AFP

Publicado 24/12/2025 15:33

Estevão voltará a ser relacionado pelo Chelsea após ficar fora das duas últimas partidas por causa de um problema muscular. O brasileiro será uma das novidades contra o Aston Villa, no sábado (27), em Stamford Bridge, pela Premier League. Além dele, Liam Delap também volta a ficar à disposição do técnico Enzo Maresca para a partida.

Estevão participou dos minutos finais da partida contra o Everton, em 13 de dezembro, e busca recuperar espaço no time. Já o retorno de Delap acontece antes do esperado, já que sofreu uma lesão no ombro em 6 de dezembro, mas respondeu positivamente ao tratamento.



Em entrevista coletiva nesta quarta-feira (24), Maresca confirmou que ambos estão aptos para atuar. Segundo o treinador, a situação clínica de Delap ainda gerava incerteza até poucos dias atrás, o que torna o retorno ainda mais celebrado internamente.



"Estevão está disponível, assim como Liam Delap. Estou muito feliz por ambos", disse o técnico.



Disputa direta na parte de cima da tabela



O duelo tem peso na classificação, já que o Chelsea aparece atualmente na quarta colocação, com 29 pontos, enquanto o Aston Villa ocupa o terceiro lugar, somando 36.



O Arsenal lidera a competição com 39, seguido de perto pelo Manchester City, que tem 37.





