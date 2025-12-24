Estêvão soma quatro gols e uma assistência em 16 jogos - sete como titular - pelo ChelseaGlyn Kirk / AFP
Estêvão volta ao Chelsea em partida contra o Aston Villa
Atacante está recuperado de problema muscular; clube inglês também tem outro retorno
Disputa direta na parte de cima da tabela
Ex-Botafogo, Chay disputará Carioca pela Portuguesa
Meia retorna ao clube da Ilha após passagem em 2020 e 2021
Confira os planos do Flamengo para estádio próprio, Maracanã e Ninho do Urubu
Bap detalha aos sócios e aos torcedores em que pé estão os projetos de cada um
Marcos Junior reforça desejo de voltar ao Fluminense: 'Sou tricolor'
Atacante deixou o clube no fim de 2018 e desde então atua no futebol japonês
GB avalia Vasco 'em outro patamar' após chegar à final da Copa do Brasil
Atacante destaca evolução da equipe em 2025 e projeta temporada com menos oscilações
Presidente do Flamengo ataca comentarista, e Globo repudia fala
Bap criticou emissoras de TV pela falta de apoio financeiro ao futebol feminino
