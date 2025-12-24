GB celebra gol marcado sobre o Vitória, no último domingo (5)Dikran Sahagian / Vasco
Revelado pelo Vasco, 2025 foi o ano em que GB mais atuou pelo time profissional do clube, com 16 partidas e três gols marcados. O centroavante destacou a evolução individual sob o comando de Fernando Diniz e avaliou positivamente o desempenho coletivo, apesar do vice-campeonato da Copa do Brasil.
“A nível individual, eu vi que evoluí bastante com o professor Diniz e todo o staff técnico. Coletivamente, também melhoramos bastante. Creio que colocamos o Vasco em um patamar mais alto, que é o nível da Cruz de Malta. Não foi um final feliz, queríamos muito trazer o título para São Januário e lutamos até o fim. Ano que vem, se Deus quiser, vamos trazer alguns títulos para a Cruz de Malta”.
Nesta temporada, o Vasco chegou à final da Copa do Brasil. No jogo de ida, empatou por 0 a 0 na Neo Química Arena e acabou derrotado por 2 a 1 no Maracanã, com gols de Memphis Depay e Yuri Alberto. Já no Campeonato Brasileiro, a equipe terminou na 14ª colocação, com 45 pontos, garantindo vaga na Copa Sul-Americana no próximo ano.
O Vasco retorna a campo no dia 14 de janeiro, na estreia do Campeonato Carioca, contra o Maricá.
