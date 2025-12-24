GB celebra gol marcado sobre o Vitória, no último domingo (5) - Dikran Sahagian / Vasco

Publicado 24/12/2025 13:00

Rio - GB avaliou a temporada do Vasco em 2025 durante um jogo festivo dos projetos socioesportivos Craque do Amanhã, Escola de Lutas José Aldo e Formando Campeões–Nova União, na noite de segunda-feira (22). O atacante do Cruz-Maltino, de 20 anos, afirmou que, apesar das oscilações ao longo do ano, o clube apresentou evolução.

“Creio eu que muitos torcedores viram que a gente conseguiu colocar o Vasco em outro patamar, mais próximo do topo, que é o lugar dele. Espero que o ano que vem seja de muitas vitórias e que a gente não tenha tanta oscilação assim. Se Deus quiser, vamos melhorar”, disse GB.



Revelado pelo Vasco, 2025 foi o ano em que GB mais atuou pelo time profissional do clube, com 16 partidas e três gols marcados. O centroavante destacou a evolução individual sob o comando de Fernando Diniz e avaliou positivamente o desempenho coletivo, apesar do vice-campeonato da Copa do Brasil.



“A nível individual, eu vi que evoluí bastante com o professor Diniz e todo o staff técnico. Coletivamente, também melhoramos bastante. Creio que colocamos o Vasco em um patamar mais alto, que é o nível da Cruz de Malta. Não foi um final feliz, queríamos muito trazer o título para São Januário e lutamos até o fim. Ano que vem, se Deus quiser, vamos trazer alguns títulos para a Cruz de Malta”.