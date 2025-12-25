Eli Villagra é musa do Cerro Porteño - Reprodução / Instagram

Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram

Publicado 25/12/2025 18:45

Rio - A musa do Cerro Porteño, Eli Villagra, rebateu as críticas de uma seguidora no Instagram. A beldade afirmou que já passou por procedimentos estéticos, mas que para ficar bonita é necessário um esforço. No fim, a paraguaia ainda falou que sua seguidora deveria fazer o mesmo.

fotogaleria

"Obviamente, mas não se trata apenas de cirurgia. A fisionomia em si importa. A cirurgia é um retoque que todas nós fazemos, a coisa mais normal do mundo para quem pode pagar. E depois há o treinamento, os cuidados, etc. É fácil criticar ou dar opiniões porque falar é de graça, e a pessoa menos qualificada sempre diz: "Qualquer um pode fazer isso com cirurgia". Faça a cirurgia, meu amor, faça a cirurgia e pare de criticar. Fique bonita você também Ou, se você ainda não pode, não critique, mostrando que está com inveja", disse.

Conhecida como 'Barbie Paraguaia', Eli Villagra tem mais de 314 mil seguidores no Instagram (@elivillagra_barbie). A beldade é bastante famosa em seu país.

"Ah! E algumas pessoas criticam e já fizeram mais cirurgias do que eu... porque eu só fiz uma cirurgia há quase 9 anos, e algumas já fizeram milhares de cirurgias e ainda parecem quadradas, criticando porque nem elas mesmas conseguem fazer isso. É melhor não ser maldosa, ponto final", finalizou.