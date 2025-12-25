Eli Villagra é musa do Cerro PorteñoReprodução / Instagram
Musa do Cerro Porteño rebate seguidora: 'Fique bonita você também'
Eli Villagra tem mais de 314 mil seguidores no Instagram
Ex-treinador da seleção brasileira, Cláudio Mortari morre aos 77 anos
Técnico trabalhou no Flamengo, São Paulo e Corinthians
Staff de Rayan rechaça destinos periféricos e vê atacante atuando em 'primeiro nível'
Atacante, de 19 anos, é o grande destaque do Vasco
Barca vai zarpar! Filipe Luís não conta com três jogadores para elenco do Flamengo em 2026
Rubro-Negro prioriza a contratação de dois reforços
Proposta recusada pelo Corinthians poderia render R$ 20 milhões ao Flamengo
Jogador, de 26 anos, interessa ao Milan
Vasco deve exercer opção de compra por Carlos Cuesta, afirma jornalista turco
Jogador, de 26 anos, está emprestado pelo Galatasaray
