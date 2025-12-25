Bruno Spindel pode acertar com o CorinthiansAlexandre Vidal / Flamengo
Corinthians está perto de anunciar ex-Flamengo como diretor de futebol
Bruno Spindel foi peça fundamental na gestão de Rodolfo Landim
Corinthians está perto de anunciar ex-Flamengo como diretor de futebol
Bruno Spindel foi peça fundamental na gestão de Rodolfo Landim
Emerson Royal não vê rigor em cobranças e pede Flamengo humilde em 2026
Lateral, de 26 anos, prometeu trabalho para iniciar próxima temporada 'voando'
Fluminense e Atlético-MG conversam sobre forma de pagamento e negócio por Arana deve avançar
Lateral, de 28 anos, não deve seguir no clube mineiro
Pedrinho não deseja disputar reeleição no Vasco no fim de 2026
Dirigente, de 48 anos, está desgastado com a polícia do clube
Palmeiras avança por contratação de Marlon Freitas, volante do Botafogo
Jogador, de 30 anos, tem contrato até o fim do ano
De 'Mamãe Noel', musa do Olimpia publica ensaio de Natal para seguidores
Leidy Cardozo tem mais de 299 mil fãs em seu Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.