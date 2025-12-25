Bruno Spindel pode acertar com o Corinthians - Alexandre Vidal / Flamengo

Bruno Spindel pode acertar com o CorinthiansAlexandre Vidal / Flamengo

Publicado 25/12/2025 15:53

Rio - Com a saída de Fabinho Soldado, o Corinthians está perto de anunciar um novo diretor de futebol. De acordo com informações do jornalista Paulo Vinicius Coelho, o Alvinegro deverá anunciar Bruno Spindel até o final desta semana.

O dirigente deixou o Flamengo no fim de agosto. Ele trabalhou no clube carioca desde a gestão de Eduardo Bandeira de Mello. Durante a presidência de Rodolfo Landim, Spindel teve protagonismo no futebol do Rubro-Negro ao lado de Marcos Braz, que era vice-presidente da pasta.

A tendência é que o dirigente assine contrato de um ano com o Corinthians e receba um salário inferior ao de Fabinho Soldado. Spindel recebeu uma consulta do Cruzeiro, mas acabou optando por assumir o cargo no clube paulista.

No atual campeão da Copa do Brasil, o dirigente terá a missão de mantar o elenco para 2026 e auxiliar na reformulação financeira do Timão.