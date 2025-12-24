Renan Lodi deixou o Al-Hilal em setembro e acertou com o Atlético-MG para 2026 - AFP

Renan Lodi deixou o Al-Hilal em setembro e acertou com o Atlético-MG para 2026AFP

Publicado 24/12/2025 17:01

chega para ser o novo titular da lateral-esquerda. Com isso, a saída de Arana fica mais próxima para acertar com o

O Atlético-MG confirmou a contratação de Renan Lodi, que. Com isso, a saída de Arana fica mais próxima para acertar com o Fluminense

outro lateral também será contratado: Juninho Capixaba, que estava no Red Bull Bragantino.

A chegada do jogador de 27 anos permite ao Galo abrir mão do seu titular nos últimos anos. Apesar de ter contrato até 2027, há o entendimento de ambas as partes de que o ciclo chegou ao fim . Tanto que: Juninho Capixaba, que estava no Red Bull Bragantino.

O Fluminense fez proposta ao Atlético-MG e a Arana, e aguarda resposta. A expectativa é que haja um acordo. Já Renan Lodi ainda não assinou o contrato porque passará por exames médicos nos próximos dias.



"O Galo comunica que acertou todas as bases negociais para a contratação do lateral-esquerdo Renan Lodi, por cinco anos. A assinatura definitiva do contrato e o anúncio oficial ocorrerão após a realização e aprovação dos exames médicos", informou o clube mineiro.



Renan Lodi estava sem clube desde que rescindiu com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, em setembro de 2025. Antes, atuou por Athletico, Atlético de Madrid, Nottingham Forest e Olympique de Marselha.