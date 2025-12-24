Renan Lodi deixou o Al-Hilal em setembro e acertou com o Atlético-MG para 2026AFP
Atlético-MG anuncia Lodi, o que ajuda Fluminense a ter Arana
Galo deve liberar lateral-esquerdo após receber proposta do Tricolor
Barboza participa de ação de Natal do Botafogo e veste fantasia de Papai Noel
Zagueiro participa de programa especial do clube e conversa com crianças
Estêvão volta ao Chelsea em partida contra o Aston Villa
Atacante está recuperado de problema muscular; clube inglês também tem outro retorno
Ex-Botafogo, Chay disputará Carioca pela Portuguesa
Meia retorna ao clube da Ilha após passagem em 2020 e 2021
Confira os planos do Flamengo para estádio próprio, Maracanã e Ninho do Urubu
Bap detalha aos sócios e aos torcedores em que pé estão os projetos de cada um
Marcos Junior reforça desejo de voltar ao Fluminense: 'Sou tricolor'
Atacante deixou o clube no fim de 2018 e desde então atua no futebol japonês
