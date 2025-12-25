Neymar está perto de renovar com o Santos Raul Baretta/ Santos FC.
Santos tenta convencer Neymar a renovar contrato antes de 2026
Atacante, de 33 anos, tem contrato até o dia 31 de dezembro
Destaque na Série B, zagueiro deverá ser emprestado novamente pelo Fluminense
Jogador, de 20 anos, defendeu o Remo
Vasco sonda e pode voltar à carga por atacante do Fortaleza
Jogador, de 29 anos, é sonho antigo do clube
Fluminense não vê contratação de goleiro como prioridade para 2026
Fábio, de 45 anos, viveu mais uma grande temporada no clube
Chelsea 'trabalha seriamente' para contratar Vítor Roque, afirma TV inglesa
Atacante teve passagens por Barcelona e Real Betis
Inter Miami também teria interesse na contratação de Marlon Freitas
Volante, de 30 anos, tem contrato até o fim de 2026
Musa do Cerro Porteño rebate seguidora: 'Fique bonita você também'
Eli Villagra tem mais de 314 mil seguidores no Instagram
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.