Neymar está perto de renovar com o Santos - Raul Baretta/ Santos FC.

Publicado 25/12/2025 12:49

Rio - Em busca da renovação com Neymar, de 33 anos, o Santos tem se esforçado para conseguir renovar o contrato do atacante antes do fim do ano. O desejo do Peixe é evitar que o camisa 10 comece 2026 sem nenhum compromisso contratual. As informações são do portal "GE".

O craque, porém, não tem pressa. Como acabou de realizar uma artroscopia, Neymar não irá participar dos primeiros treinos e jogos do Santos no ano. Porém, o Peixe deseja antecipar a oficialização do acordo.

O camisa 10 e o Santos tem uma renovação encaminhada até junho de 2026. Neymar deseja viver um excelente começo de ano para provar para Ancelotti que tem condições de disputar a Copa do Mundo.

Neymar, de 33 anos, foi peça importante na reta final do Brasileiro, quando o Santos conseguiu escapar do rebaixamento para a Série B. No total, no ano, ele entro em campo em 28 partidas, anotou 11 gols e deu quatro assistências.