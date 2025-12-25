Cláudio Mortari morreu aos 77 anosDivulgação/ CBB
O comandante foi cinco vezes campeão brasileiro, tem no currículo oito títulos paulistas, um carioca, o tricampeonato Sul-Americano de clubes campeões, além de ser campeão da Liga das Américas e da Copa Brasil Sul.
"Nosso abraço nos familiares, amigos e fãs. Vai-se o homem, fica sua história e o seu legado. Descanse em paz", completou a CBB em sua nota de homenagem.
O NBB, que organiza o Campeonato Brasileiro, também prestou homenagem ao treinador. "O basquete brasileiro se despede de um dos seus maiores gênios. Cláudio Mortari, referência absoluta dentro e fora das quadras, nos deixou aos 77 anos. Técnico multicampeão, formador de gerações e líder de uma das eras mais vitoriosas do nosso esporte. Obrigado por tudo, Professor!", postou a liga.
"O São Paulo Futebol Clube recebeu com profundo pesar a notícia do falecimento de Cláudio Mortari, ex-técnico do Basquete Tricolor, aos 77 anos de idade. Como treinador, Mortari chegou ao São Paulo no final de 2018 e permaneceu até outubro de 2021, conquistando o inédito Campeonato Paulista. O São Paulo FC se solidariza com familiares, amigos e admiradores do esportista", escreveu o São Paulo.
