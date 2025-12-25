Rayan é destaque do Vasco - Dikran Sahagian/Vasco

Publicado 25/12/2025 17:52

Rio - Destaque do Vasco na temporada, o atacante Rayan, de 19 anos, não deseja se transferir para centro periféricos do futebol europeu. De acordo com informações do jornalista Joel Silva, o staff do jovem acredita que ele tem condições de atuar em equipes de primeiro nível.

Com isso, propostas de equipes da Rússia, Turquia e Portugal não tem atraído Rayan. Recentemente, o Vasco recusou uma oferta do Zenit e fez um pedido elevado para liberar o atacante.

O Cruz-Maltino pediu algo em torno de 50 milhões de euros (cerca de R$ 325 milhões). O clube ofereceu 31 milhões de euros fixos (cerca de R$ 202,10 milhões), mais 4 milhões de euros em metas (R$ 26,08 milhões). O Vasco rejeitou.

Ao todo, nesta temporada, Rayan soma 20 gols e uma assistência em 54 jogos, 49 como titular. Cria na base do clube carioca, o jovem foi eleito a revelação do Brasileirão de 2025.