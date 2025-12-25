Pedrinho é o presidente do VascoLeandro Amorim/Vasco

Rio - O presidente do Vasco, Pedrinho, de 48 anos, pode viver em 2026 o seu último ano na função. De acordo com informações do portal "GE", o mandatário disse que não pretende disputar a reeleição ao cargo no fim do ano. 
A decisão do ex-apoiador seria por conta do desgaste com a política do clube. Pedrinho revelou que seus familiares têm sofrido ameaças. Neste ano, o presidente recebeu a denúncia de um plano de sequestro contra sua família e a situação o abalou.
Apesar dessa decisão, alguns aliados acreditam que Pedrinho pode mudar de ideia durante o ano e aceitar disputar a eleição. O próximo triênio vai de 2027 até 2029.
Ex-jogador do Vasco, Pedrinho era comentarista da Rede Globo e deixou a função em 2023 para disputar a eleição no Cruz-Maltino. Ele foi eleito no fim daquele ano para o triênio que começou no ano passado.