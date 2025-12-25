Breno Lopes em campo pelo FortalezaDivulgação / Fortaleza

Rio - Em busca de reforços para a próxima temporada, o atacante Breno Lopes, de 29 anos, está na mira do Vasco. De acordo com informações da "ESPN", o Cruz-Maltino fez uma sondagem pelo atacante do Fortaleza e está avaliando se fará uma proposta.
Com o rebaixamento do clube cearense, a permanência de Breno Lopes é improvável. Ele recebe um salário considerado elevado para os padrões da Série B. O seu contrato se encerra em dezembro de 2028.
Breno Lopes é sonho antigo do Vasco. No começo de 2024, o Vasco chegou a negociar com o atacante, que na época defendia o Palmeiras. Porém, a situação acabou não avançando. O Cruz-Maltino deseja a contratação de um centroavante mais móvel para fazer parte do elenco no ano que vem.
Revelado pelo Joinville, Breno Lopes viveu seu maior momento no futebol na final da Libertadores de 2020, quando fez o gol do título do Palmeiras. Ele atuou no Verdão até o meio de 2024, quando foi negociado com o Fortaleza. Na última temporada, entrou em campo em 52 jogos, anotou 10 gols e deu sete assistências.