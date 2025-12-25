Hugo Souza está na mira do Milan Rodrigo Coca / Corinthians
Proposta recusada pelo Corinthians poderia render R$ 20 milhões ao Flamengo
Jogador, de 26 anos, interessa ao Milan
Staff de Rayan rechaça destinos periféricos e vê atacante atuando em 'primeiro nível'
Atacante, de 19 anos, é o grande destaque do Vasco
Barca vai zarpar! Filipe Luís não conta com três jogadores para elenco do Flamengo em 2026
Rubro-Negro prioriza a contratação de dois reforços
Vasco deve exercer opção de compra por Carlos Cuesta, afirma jornalista turco
Jogador, de 26 anos, está emprestado pelo Galatasaray
Corinthians está perto de anunciar ex-Flamengo como diretor de futebol
Bruno Spindel foi peça fundamental na gestão de Rodolfo Landim
Emerson Royal não vê rigor em cobranças e pede Flamengo humilde em 2026
Lateral, de 26 anos, prometeu trabalho para iniciar próxima temporada 'voando'
