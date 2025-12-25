Hugo Souza está na mira do Milan - Rodrigo Coca / Corinthians

Hugo Souza está na mira do Milan Rodrigo Coca / Corinthians

Publicado 25/12/2025 16:54 | Atualizado 25/12/2025 18:10

Rio - A proposta do Milan por Hugo Souza recusada pelo Corinthians foi de 8 milhões de euros (R$ 50,4 milhões). Com 40% dos direitos do goleiro, de 26 anos, o Flamengo teria direito a receber cerca de 3,2 milhões de euros (cerca de R$ 20,16 milhões). As informações são do jornalista Venê Casagrande.

O valor seria de 6 milhões de euros fixos (algo em torno de R$ 37,8 milhões) mais 2 milhões de euros em metas (cerca de R$ 12,6 milhões). Os outros 60% do goleiro pertencem ao Corinthians.

O clube paulista considerou a proposta abaixo do valor que Hugo Souza tem. Revelado pelo Flamengo, o goleiro viveu uma excelente temporada pelo clube paulista, sendo decisivo nos títulos do Paulistão e também da Copa do Brasil. Ele recebeu chances na seleção brasileira com Carlo Ancelotti, e sonha disputar a Copa do Mundo.

Em novembro do ano passado, o Corinthians desembolsou algo em torno de 800 mil euros (R$ 4,8 milhões nas cifras da época) para efetuar a compra do jogador, junto ao Flamengo. Ele assinou contrato até o fim de 2029.

Antes de defender o Corinthians, Hugo Souza foi emprestado ao Chaves, de Portugal. Na atual temporada, o goleiro, de 26 anos, entrou em campo em 56 partidas com a camisa do Corinthians.