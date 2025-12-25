Marlon Freitas é um dos líderes do elenco do BotafogoVítor Silva / Botafogo
Inter Miami também teria interesse na contratação de Marlon Freitas
Volante, de 30 anos, tem contrato até o fim de 2026
Palmeiras avança por contratação de Marlon Freitas, volante do Botafogo
Jogador, de 30 anos, tem contrato até o fim do ano
Corinthians tem interesse na contratação de Jefferson Savarino
Jogador, de 29 anos, tem contrato até junho de 2028
Marçal avalia jogo na altitude e saída de Ancelotti
Lateral disse que elenco esperava a permanência do treinador
Barboza participa de ação de Natal do Botafogo e veste fantasia de Papai Noel
Zagueiro participa de programa especial do clube e conversa com crianças
Troca envolvendo até seis jogadores entre São Paulo e Botafogo não avança
Clubes optam por negociações individuais e tratam conversas separadamente por jogadores
