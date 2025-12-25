Marlon Freitas é um dos líderes do elenco do Botafogo - Vítor Silva / Botafogo

Marlon Freitas é um dos líderes do elenco do BotafogoVítor Silva / Botafogo

Publicado 25/12/2025 19:20

Rio - Além do Palmeiras, o volante Marlon Freitas, de 30 anos, está na mira do Inter Miami, dos Estados Unidos. De acordo com informações da "ESPN", a equipe dos Estados Unidos iniciou conversas pela contratação do jogador do Botafogo.

O atleta, que tem contrato até o fim de 2026, recebeu uma proposta de 5 milhões de euros (algo em torno de R$ 32,5 milhões) do Palmeiras. O Alviverde teria avançado pela contratação do volante.

O treinador Abel Ferreira é um admirador do futebol de Marlon Freitas e acredita que o volante do Botafogo pode agregar bastante no elenco do Palmeiras na próxima temporada.

Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou em 2023 ao Botafogo. Marcado negativamente pela derrocada no Brasileiro daquele ano, o volante deu a volta por cima e foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores de 2024.