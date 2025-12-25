Savarino em treino do BotafogoVitor Silva / Botafogo
Corinthians tem interesse na contratação de Jefferson Savarino
Jogador, de 29 anos, tem contrato até junho de 2028
Inter Miami também teria interesse na contratação de Marlon Freitas
Volante, de 30 anos, tem contrato até o fim de 2026
Palmeiras avança por contratação de Marlon Freitas, volante do Botafogo
Jogador, de 30 anos, tem contrato até o fim do ano
Corinthians tem interesse na contratação de Jefferson Savarino
Jogador, de 29 anos, tem contrato até junho de 2028
Marçal avalia jogo na altitude e saída de Ancelotti
Lateral disse que elenco esperava a permanência do treinador
Barboza participa de ação de Natal do Botafogo e veste fantasia de Papai Noel
Zagueiro participa de programa especial do clube e conversa com crianças
Troca envolvendo até seis jogadores entre São Paulo e Botafogo não avança
Clubes optam por negociações individuais e tratam conversas separadamente por jogadores
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.