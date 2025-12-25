Savarino em treino do Botafogo - Vitor Silva / Botafogo

Publicado 25/12/2025 12:33

Rio - O meia-atacante Jefferson Savarino, de 29 anos, vem despertando o interesse de muitos clubes brasileiros. Depois do Grêmio, que fez uma proposta rejeitada pelo Botafogo, o Corinthians é a bola da vez. De acordo com o ex-jogador e atual apresentador da Band, Neto, o venezuelano é o "sonho de consumo" do atual campeão da Copa do Brasil.

Apesar dos esforços do clube paulista, a negociação, caso ocorra, não será simples. Savarino se sente adaptado ao Botafogo, já tendo recusado, inclusive, propostas de clubes do exterior na temporada passada.

Savarino chegou ao Botafogo no começo de 2024 por 2,7 milhões de dólares (algo em torno de R$ 13,2 milhões na cotação da época). O clube carioca o contratou junto ao Real Salt Lake e o venezuelano tem contrato até junho de 2028.

O venezuelano foi peça fundamental nos títulos do Brasileiro e da Libertadores de 2024. No total, Savarino defendeu o Botafogo em 103 jogos, anotou 20 gols e deu 19 assistências em duas temporadas pelo clube.